В некоторых районах пустыни температура опускается ниже нуля.

В Сахаре выпал снег после резкого похолодания.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, снег осел на песке пустыни Сахара после того, как температура упала ниже нуля.

Фотограф Карим Бучетата сделал потрясающие снимки снега и льда в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира. Ночью там температура снизилась до -2°.

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Как сообщается, за последние 42 года, это уже пятый раз, когда в Айн-Сефра выпадает снег. Ранее это происходило 1979, 2016, 2018 и 2021 годах.

Хотя Сахара сегодня очень сухая, ожидается, что она снова станет зеленой примерно через 15000 лет.

Как сообщал Погода УНИАН, в 2021 году пустыню Сахара засыпало снегом. Средняя температура января там обычно составляет более 20 градусов, однако в прошлом году она опустилась до минусовых значений.

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