Военный мечтает о завершении войны и гражданской жизни.

Российским оккупантам нельзя доверять, и война в Украине быстро не завершится. Такое мнение в интервью на Армия TV высказал боец 38 бригады морской пехоты Игорь "Заяц".

В частности его спросили, не устал ли он столько лет воевать.

"Если бы устал, но понимаю, если мы все скажем, что устали, то что из этого получится? Россиянин будет опять же в нашем доме. Им, вам скажу откровенно, доверять нельзя потому, что они очень много сколько помню за АТО за ССО, сколько мы воевали, сколько шли на эти перемирия и тому подобное, ни одного перемирия с их стороны не было вообще", - подчеркнул военный.

Видео дня

Он подчеркивает, что не имеет какого-либо доверия к россиянам.

"Я не верю. Откровенно говорю - не верю... Они действительно фашисты и тому подобное. Это люди, с которыми вообще договориться нереально", - говорит морпех.

Поэтому военный предполагает, что демобилизации в Украине до завершения войны может не быть. В то же время подчеркивает, что очень хочет завершения войны, потому что очень много страдает гражданского населения. "Заяц" подчеркнул:

"Первое - детки, которые вообще не виноваты в этой войне. Вообще... Население мирное, дети - это уже слишком. Это уже слишком, что они (оккупанты - УНИАН) творят. И я действительно хотел бы, чтобы все государства мира просто обратили внимание на это все и просто помогли остановить эту нечисть, то, что творит Россия".

Он признается, что после завершения войны не хотел бы оставаться на службе - надо заниматься своим лечением, потому что здоровье подорвано. Еще мужчина мечтает приобрести дом и иметь семью.

Война в Украине - мнение защитников

Как писал УНИАН, командир подразделения авиационных комплексов "Рарог" с позывным "Хасан" считает, что пехоте становится воевать все труднее из-за массового применения различных беспилотников. Благодаря применению БПЛА изменилась тактика военных с обеих сторон. По мнению военного, это подтверждает тот факт, что на сегодня воевать фактически невозможно - надо либо забирать пехоту и ставить вместо живых людей роботов с пулеметами, либо останавливать войну. "Хасан" уверен, что оружие победы - это дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: