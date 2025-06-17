Эрдоган хочет, чтобы Турция достигла такого уровня обороноспособности, что никто не осмелится бросить стране вызов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал ускорить производство ракет средней и большой дальности в стране на фоне конфликта между Израилем и Ираном, пишет Bloomberg.

В агентстве напомнили, что уже пятый день подряд продолжается обмен ударами между Израилем и Ираном. Это вызвало опасения по поводу распространения войны на другие страны Ближнего Востока.

"Мы разрабатываем производственные планы, чтобы довести наши запасы ракет средней и большой дальности до уровня сдерживания в свете последних событий", - сказал Эрдоган.

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В агентстве подчеркнули, что Эрдоган уже давно поддерживает усилия Турции по развитию независимой оборонной промышленности. Он неоднократно призывал увеличить масштабы производства военных самолетов, танков, дронов, фрегатов и ракет.

"Надеюсь, что в течение не очень долгого времени мы достигнем такого уровня обороноспособности, что никто не осмелится бросить нам вызов", - заявил Эрдоган.

По словам президента Турции, Ближний Восток сталкивается с повышенным уровнем угрозы со стороны Израиля. Он считает, что это может перерасти в более масштабный конфликт в регионе.

В агентстве отметили, что отношения Турции с Израилем ухудшились в 2023 году, когда Иерусалим начал масштабную военную операцию в секторе Газа. Эрдоган критиковал премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху за последствия ударов его армии.

Также напряженность между двумя странами усилилась после серии израильских авиаударов по военным объектам в Сирии, где Турция планировала построить базы. Тем не менее снизить градус напряжения помог президент США Дональд Трамп, который выступил в качестве посредника на переговорах между странами.

Несмотря на это, Турция все еще обеспокоена военными действиями Израиля на Ближнем Востоке, добавили в агентстве.

"Операция, проведенная в Иране, в некотором смысле является зловещим сигналом для Турции", - говорил близкий союзник Эрдогана и лидер ультраправой партии MHP Девлет Бахчели.

Конфликт на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что дипломаты готовят эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации украинцев из Израиля и Ирана. Они советуют украинцам выехать из этих двух стран в кратчайшие сроки.

Кроме того, издание Middle East Eye сообщало, что Израиль получил модифицированный истребитель F-35. С его помощью страна может бомбить Иран без дозаправки.

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