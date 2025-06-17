По словам специалиста, с 2014 года на Донбассе погибли десятки тысяч людей и произошла тотальная деградация.

Россияне ведут подготовку к развитию оккупированных портовых украинских городов в Приазовье, а Донбасс оказался "одноразовым" - в Москве не считают нужным его развивать, написал в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, речь идет о репопуляции "по-русски": застройке Херсонщины и одновременном забвении Донбасса.

По данным Андрющенко, Россия начала усиленную подготовку к заселению оккупированной Херсонской области, отстраивая логистику и пытаясь улучшить демографическую ситуацию.

"Геническ и Скадовск - в фокусе. Именно там уже строят новостройки под ипотеку. В Геническе - по меньшей мере 4 жилых комплекса уже возводятся. А в Донецке ноль. Нет, не забыли. Просто Донецк больше не в приоритете", - написал Андрющенко.

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Он добавил, что на оккупированных территориях захватчики занимаются не просто урбанистикой - речь идет о схеме заселения портовых городов для долговременного содержания.

"После Херсонщины - логическая очередь за Бердянском и Мелитополем. Порты, перекресток логистики, доступ к морю - вот кто теперь в фаворе. А Донбасс? А Донбасс оказался одноразовым. Сожгли. Использовали. Выбросили. Так выглядит расплата за фантомную "Новороссию", - заявил Андрющенко.

Он обратил внимание на то, что за 11 лет войны, с 2014 года, на Донбассе погибли десятки тысяч местных жителей, там произошла тотальная деградация, а теперь города приходят в упадок.

"Благодарность" от Кремля - упадок. Вместе с Макеевкой, Горловкой и всей "легендой русского Донбасса", - подчеркнул руководитель центра.

Как Россия уничтожает Донбасс

Как писал УНИАН, недавно руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что РФ заранее готовилась к уничтожению Мариуполя, чтобы построить на его территории "транспортно-пересадочный" узел. По его словам, еще за три года до полномасштабного вторжения в Украину в соответствующих официальных документах РФ украинский Мариуполь значился как город, расположенный на территории так называемой ДНР. Разработчик документации - проектный институт "Арена", а также финансовое автономное учреждение "Единый институт пространственного планирования РФ". Последнее формирует единую градостроительную политику территорий РФ.

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