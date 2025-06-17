Археологи из Арктического университета Норвегии исследовали останки скелета в "лодочной могиле", найденной на норвежском острове Сенья.

Более 1100 лет назад женщины-викинги поддерживали тесную дружескую связь со своими четвероногими друзьями. Это подтверждает недавнее археологическое открытие в Норвегии церемониальной ладьи X века.

Как пишет Interesting Engineering, место захоронения, вероятно, принадлежавшее элитной женщине викингов, выявило трогательную деталь: собаку, осторожно положенную у ее ног.

Археологи из Арктического университета Норвегии исследовали останки скелета в "лодочной могиле", найденной на норвежском острове Сенья.

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"Существуют истории о том, как выдающиеся люди делали все возможное, когда их собаки заболевали. Так что даже тогда люди имели тесную связь со своими животными", - рассказала ученая Аня Рот.

Интересно, что два года назад металлоискатель наткнулся на что-то интригующее - броши и фрагменты костей - примерно на глубине 20 сантиметров под землей. Эта первоначальная находка намекала на значительное захоронение, возможно, женщины-викинга. Получив разрешение, археологи начали надлежащие раскопки. И то, что они обнаружили, было захватывающим: лодочную могилу длиной 5,4 метра. Внутри была видна истлевшая древесина лодки, но что действительно поразило их, так это то, что они нашли внутри. В музее сообщили:

"После того, как был удален верхний слой почвы, стало ясно, что это была лодочная могила. Сгнившая древесина лодки была видна как тонкая темная полоска в подпочве, а место, где были найдены броши-чаши, находилось примерно посередине".

Рядом были захоронены предметы высокого статуса: изысканные костяные и янтарные бусы, подвеска и богато украшенные броши.

Важно, что эти овальные броши с серебряной нитью не только помогли датировать могилу примерно 900-950 гг. н. э., но и убедительно свидетельствуют о том, что похороненный человек был женщиной. Вместе захоронение в лодке и найденные в ней предметы показывают, что она имела высокий социальный статус.

Примечательно, что части захоронения, такие как крупные кости и ребра, хорошо сохранились. Исследователи даже обнаружили неповрежденные фрагменты текстиля из одежды женщины и другие органические следы.

Вероятно, их похоронили вместе, чтобы собака могла продолжать охранять своего владельца в загробной жизни, как и при жизни. В других захоронениях викингов также были обнаружены останки собак.

Важно, что недавние раскопки завершились тщательной регистрацией и изъятием всего содержимого могилы для детального лабораторного анализа в Тромсё. Будущие исследования помогут определить возраст, рост, рацион и здоровье человека. Кроме того, обнаружение еще одной броши поблизости побудило археологов продолжить поиски новых могил в этом районе.

Новости об изученни викингов

Шведские викинги страдали от серьезных проблем со здоровьем, включая заболевания полости рта, лица, суставов и инфекционные заболевания.

В новом исследовании Гетеборгского университета ученые проанализировали целые черепа с использованием передовых рентгеновских методов. Исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь черепов XII века из Варнема, Швеция, места, известного своими обширными и хорошо сохранившимися останками скелета. Изученные черепа принадлежали девяти мужчинам и шести женщинам викингов, все из которых были взрослыми в возрасте от 20 до 60 лет на момент смерти.

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