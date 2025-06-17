'Укрпочта' в Киеве потеряла два отделения из-за обстрелов: куда теперь обращаться

Во время массированной воздушной атаки также получила повреждения железнодорожная инфраструктура в Киеве и области.

В результате массированной атаки России на Украину сегодня, 17 июня, в Киеве пострадали два отделения "Укрпочты". Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский в своем Facebook.

"Укрпочта" потеряла два отделения в Киеве - 03124 и 03126. Команда, некоторые члены которой сами потеряли дом, делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, ведь пенсионеры уже утром спрашивали о пенсиях", - отметил Смелянский.

По его словам, компания уже завтра возобновит работу отделения 03124 по новому адресу и передаст все посылки. О чем компания сообщит дополнительно. При этом отделение 03126 временно будет обслуживаться через 03061 пока компания ищет новое помещение и также пытается возобновить работу.

Видео дня

Кроме того, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что сегодня ночью во время массированной воздушной атаки получила повреждения железнодорожная инфраструктура в Киеве и области.

Удар России по Украине 17 июня - главные новости

В Киеве в результате российской атаки по меньшей мере 14 человек погибли, а еще 60 человек получили ранения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что столица Украины этой ночью пережила один из самых страшных ударов. Он подчеркнул, что такие атаки - "чистой воды терроризм" и весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как реагируют на террористов.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 июняпротивник атаковал 472 средствами воздушного нападения. Силам обороны Украины этой ночью удалось обезвредить 428 воздушных целей, запущенных российскими захватчиками. Было зафиксировано попадание в 10 локациях. Обломки сбитых дронов и ракет упали в 34 локациях.

Вас также могут заинтересовать новости: