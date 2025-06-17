Санкционный список Великобритании пополнили поставщики товаров в РФ и 6 физических лиц.

Во вторник, 17 июня, Великобритания объявила о дальнейших санкциях против России из-за войны в Украине, сообщает Reuters.

Отмечается, что под новые ограничения попали четыре физических, шесть юридических лиц и 20 кораблей, включая нефтяные танкеры. Перечень подсанкционных в Великобритании пополнили компании, связанные с морскими перевозками, и поставщики товаров в Россию - в частности, электроники.

Ожидается, что британский премьер-министр Кир Стармер изложит детали санкций на саммите G7 в Канаде. Он намерен призвать партнеров по G7 совместно работать, чтобы уменьшить энергетические доходы России и "сократить средства, которые она может вкладывать в свою незаконную войну".

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Великобритания уже ввела санкции против более 2300 физических, юридических лиц и кораблей в рамках санкций против России с момента вторжения в Украину в 2022 году.

"Мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление и показать президенту Путину, что в его интересах - и в интересах России - продемонстрировать, что он серьезно настроен на мир", - отметит, как ожидается, Стармер в своем выступлении.

Санкции Британии против России - последние новости

20 мая Великобритания объявила о новых широкомасштабных санкциях. Ограничения были направлены против военного, энергетического и финансового секторов России. Под санкционный удар попали 46 финучреждений, которые, по мнению Лондона, помогают Москве обходить санкции.

Это далеко не первые санкции Великобритании против РФ. В феврале 2025 года под британские ограничения попали, в частности, производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российской армии, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения.

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