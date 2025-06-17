В начале, чтобы завоевать доверие, злоумышленники платят символическую сумму за выполнение простых заданий.

Мошенники выманивают средства у граждан, обещая легкий заработок за "лайки" отелям на онлайн-сервисах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве предупредили, что в начале, чтобы получить доверие, злоумышленники платят символическую сумму за выполнение простых задач. Далее предлагают больший заработок, где жертве нужно бронировать отели уже за собственные средства.

"Сначала мошенники возвращают потраченные на бронирование средства с бонусом, чтобы усилить впечатление, что это реальная возможность заработка, и привлечь жертву к дальнейшим действиям", - говорится в сообщении.

Видео дня

Со временем мошенники сообщают, что из-за "сбоя системы" нужно внести дополнительные средства для продолжения выполнения задач или улучшения условий. Жертва выполняет указания мошенников, переводит деньги на их счета, после чего они не выходят на связь и не возвращают деньги.

Как избежать мошенничества:

отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

не доверяйте предложениям получить деньги даром;

не переводите средства на неизвестные счета;

не сообщайте конфиденциальных данных посторонним.

Мошеннические схемы - последние новости

12 июня в Национальном банке Украины сообщили о рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующих официальное письмо от регулятора. Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи указывают фейковый e-mail.

За прошлый год аферисты суммарно выманили у украинцев около 1,1 млрд гривен, сообщил НБУ. Среди самых распространенных видов мошенничества было запугивание рассказом, что близкий человек попал в больницу, совершил ДТП или задолжал деньги, а также поддельные сайты, при вводе на которых данных карты информация мгновенно передается аферистам.

Вас также могут заинтересовать новости: