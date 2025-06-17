Белый дом свернул группу, которая давила на РФ, чтобы ускорить переговоры, - Reuters

Эта новость усилила беспокойство среди союзников США в Европе, особенно накануне саммита НАТО.

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной рабочей группы, которая должна была разработать стратегии давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщили трое американских чиновников на условиях анонимности в комментарии Reuters.

Инициатива была создана весной и координировалась Советом национальной безопасности США. В ее состав входили представители Госдепа, Пентагона, Минфина и разведки. Она имела целью сформировать единую политику, которая бы заставила Кремль сесть за стол переговоров. Одним из координаторов был Эндрю Пик - ответственный за направление Европы и России в Совете нацбезопасности. Его, как и всю команду по украинскому направлению, уволили в мае в рамках большой чистки в Белом доме.

Свертывание работы стало очевидным еще в мае, когда стало понятно, что Трамп не желает конфронтации с Москвой, несмотря на свои предвыборные обещания прекратить войну "в первый день президентства". Вместо активизации дипломатических усилий, президент начал высказывать сомнения относительно необходимости дальнейшего американского посредничества в мирном урегулировании.

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Эта новость усилила беспокойство среди союзников США в Европе, особенно накануне саммита НАТО. Критики отмечают, что умеренная риторика Трампа в отношении России и его отказ четко поддержать Украину может расшатать единство Запада.

Трамп подыгрывает России - что известно

Как сообщал УНИАН, Трамп в последнее время делает противоречивые заявления с симпатией и критикой в отношении Москвы. В частности, президент США перед саммитом Группы семи (G7) в Канаде подчеркнул, что исключение РФ из G8 было ошибкой.

В то же время издание Politico писало, что у президента США может появиться настроение ударить по России санкциями в ближайшие недели. По словам бывшего помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Фреда Флейца, президент США чувствует неуважение со стороны российского диктатора Владимира Путина из-за его отказа серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной.

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