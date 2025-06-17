Курс гривни к евро установлен на уровне 48,02 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 18 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 48,02 грн за один евро, то есть гривня укрепилась 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,57 грн/долл., а евро - 48,03/48,05 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 июня вырос на 7 копеек и составил 41,72 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 25 копеек и составлял 48,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 июня подорожал на 5 копеек и в среднем составил 41,75 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне также подорожал на 15 копеек и составлял 48,45 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 47,70 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: