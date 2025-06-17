От слухов до суеверий: почему не существует истребителей F-13 и F-17

Конкуренция, политика и страх перед числом "13" комплексно повлияли на историю боевых самолетов США.

Среди широкого ряда американских боевых самолетов - от легендарного F-14 Tomcat до новейшего F-35 Lightning II - вы не найдете истребителей с обозначениями F-13 или F-17. Это отсутствие, которое долгое время порождало слухи, а на самом деле имеет вполне логичные (и даже мистические) объяснения, пишет Slashgear.

F-17, ставший Hornet

В 1970-х годах компания Northrop разработала истребитель YF-17 Cobra, который участвовал в конкурсе ВВС США на легкий истребитель. Однако этот тендер выиграл General Dynamics со своим YF-16, который и стал знаменитым F-16 Fighting Falcon.

Впрочем, YF-17 не остался в истории без продолжения. ВМС США заинтересовались проектом и адаптировали его под палубную авиацию - так появились F/A-18 Hornet и Super Hornet, одни из самых успешных истребителей современности. Таким образом, F-17 как серийная модель не появилась, хотя фактически стала базой для F-18.

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F-13: число, которого боятся

Что касается F-13, то объяснение менее техническое, но довольно распространенное в военной истории - суеверие. Так называемый страх перед числом 13 - трискайдекафобия - имеет глубокие корни даже в формальных системах обозначений. Ни один боевой самолет ВВС США не получил такого индекса.

К тому же, число "13" уже фигурировало в истории - немецкий самолет Junkers F13 (первый металлический пассажирский самолет 1919 года). Но это скорее историческое совпадение, чем причина.

История повторяется: F-19 тоже исчез

Интересно, что аналогично пропустили и F-19. Компания Northrop перешла сразу к F-20 Tigershark, избегая номера, который мог быть созвучным с советскими МиГами (МиГ-19, МиГ-21 и т.д.). По сей день F-19 остается источником легенд и даже вдохновил художественные изображения "невидимок" в 1980-х.

История обозначений американских истребителей - это не только о технике, но и о конкуренции, политике и немного о суевериях.

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