Отмечается, что этот шаг повышает энергетическую безопасность страны.

Первые в истории топливные сборки (ТВС) от американского производителя Westinghouse прибыли на атомную электростанцию Дукованы. Это стало важным шагом в усилиях Чехии по диверсификации поставок ядерного топлива.

Издание euractiv пишет, что ранее вторая атомная электростанция страны, Темелин, возобновила использование топлива Westinghouse после 15-летнего перерыва.

"Это шаг, который значительно повышает энергетическую безопасность Чешской Республики. Помимо диверсификации поставщиков ядерного топлива, мы также поддерживаем стратегические запасы на обеих наших атомных электростанциях", - заявил генеральный директор ČEZ Даниэл Бенеш.

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Новые топливные сборки ВВЭР, произведенные в Вестеросе, Швеция, полностью совместимы с существующими системами. В Дукованах на данный момент проходит проверку около 80 новых сборок.

"Это высокотехнологичные инженерные продукты, поэтому нашим первым шагом является тщательная проверка. Перед тем, как загрузить их в реактор, нам также необходимо получить разрешение от Государственного управления по ядерной безопасности. В настоящее время мы готовим заявку", - сказал Богдан Зронек, глава подразделения атомной энергетики ČEZ.

Компания ČEZ начала расширять свою базу поставщиков после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что спровоцировало общеевропейскую кампанию по диверсификации. В том же году она подписала контракты с Westinghouse и французской Framatome для Темелина. Год спустя она добавила Westinghouse в качестве поставщика для Дукованы.

Ядерное топливо из России в Европе

Несколько стран, в том числе Финляндия и Болгария, по-прежнему полагаются на поставки от "Росатома". В результате Евросоюз отложил планы по введению пошлин на импорт обогащенного урана из России.

Европейская комиссия стремится к концу 2030-х годов отказаться от импорта российского ядерного топлива и использования московских ядерных технологий. Отмечается, что для развития внутренней цепочки поставок ядерной энергии необходимо 241 млрд евро инвестиций.

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