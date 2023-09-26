Ученые пришли к выводу, что Зеландия была первым из континентов Земли.

Восьмой континент мира почти полностью погружен под воду. Это произошло около 23 млн лет назад, спустя 60 млн лет после отделения от суперконтинента Гондвана.

Геологам уже давно известно, что состав Новой Зеландии и Новой Каледонии имеет схожую геологию, но после многих лет разведки и исследований геологи поняли, что у них гораздо больше общего, поскольку они находились на одном и том же затопленном участке суши, пишет Iflscience.

Большая часть земной коры Зеландии, около 94%, погружена в океан, за исключением Новой Зеландии, Новой Каледонии и других небольших островов. "Мы многого не знаем о затерянном континенте, но знаем, что кора тоньше, чем кора большинства континентов, но толще, чем океаническая кора. Мы также знаем, что он образовался во время распада Гондваны, когда земная кора истончилась и растянулась", - рассказали ученые.

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Однако у геологов не было версии, что могло вызвать процесс истончения. Именно это попыталась выяснить новая команда геологов, проанализировав образцы, извлеченные в Зеландии, а также исследуя магнитные аномалии.

Ученые пришли к выводу, что Зеландия была первым из континентов Земли. А обширное истончение земной коры, закончившееся опусканием континента, произошло от 100 до 80 млн лет назад, вероятно, из-за ее растяжения в разных направлениях.

Сейчас Зеландия большей частью погружена под воду, но есть свидетельства, что эта земля когда-то была домом для самых разных растений и животных.

"Конечно, виды животных и растений пережили распад Гондваны, и этот мегаконтинент стал Южной Америкой, Африкой, Аравией, Мадагаскаром, Индией, Австралией и Антарктидой. Теперь, когда мы знаем, что Зеландия возникла в результате распада, это многое объясняет", - отметили исследователи.

Как пояснил соавтор исследования Руперт Сазерленд, географические изменения на этом континенте имеют значение для понимания того, как животные и растения расселялись и развивались на юге Тихого океана.

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