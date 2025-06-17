Аналитики считают, что влияние ирано-израильского конфликта на международные газовые рынки пока ограничено.

Цены на газ в Европейском Союзе во вторник, 17 июня, продолжили рост, поскольку трейдеры учитывают возможную эскалацию израильско-иранского конфликта и риски для мировых поставок энергоносителей, сообщает Bloomberg.

Биржевая стоимость "голубого топлива" прибавила еще почти 2%.

Издание напоминает, что Европа зависит от импорта сжиженного природного газа. Поэтому тамошние цены на "голубое топливо" очень чувствительны к геополитическим рискам для международной торговли энергоносителями. В нашем случае речь идет о войне Израиля и Ирана. Кроме этого, в ближайшие месяцы континент потребует больше топлива, чтобы пополнить запасы газа в хранилищах после того, как они упали до трехлетнего минимума этой зимой.

Видео дня

Впрочем аналитики Goldman Sachs отмечают, что влияние конфликта на международные газовые рынки пока ограничено из-за меньшего, чем ожидалось, импорта "голубого топлива" Китаем.

Вместе с тем, журналисты отмечают, что ключевой угрозой для газового рынка остается возможность Ирана перекрыть Ормузский пролив в случае эскалации войны, что потенциально заблокирует поставки из Катара, ведущего экспортера сжиженного природного газа, и приведет к скачку цен на него.

Война Израиля и Ирана - последние новости

Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль, взрывы раздавались во многих районах страны. По данным СМИ, ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

Впрочем, президент США Дональд Трамп верит в достижение договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости: