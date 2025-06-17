Air India имеет в своем парке 33 самолета Dreamliner.

В последние дни несколько рейсов Air India задержали, перенаправили или отменили. Авиационное ведомство Индии усилило проверки безопасности после трагедии Ахмедабаде.

Издание Independent пишет, что из-за крушения самолета возникли опасения по поводу эксплуатации самолетов Boeing 787-8 Dreamliner в Индии.

Рейс Air India из Дели в Париж, AI143, отменили во вторник, 17 июня, после того как обязательные предполетные проверки выявили проблему, сообщила авиакомпания. В результате обратный рейс AI142 из Парижа в Дели, запланированный на среду, 18 июня, также отменили. Однако данные Flightradar24 показывают, что рейс Air India AI142 из Парижа в Дели отменили на четыре дня - с 14 по 17 июня.

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Кроме того, рейс Air India AI-159 из Ахмедабада в Лондон Гатвик отменили из-за "операционных проблем". Однако позже представитель авиакомпании заявил, что отмена была "связана с недоступностью самолета в результате ограничений воздушного пространства и дополнительных проверок мер предосторожности, что привело к более длительной, чем обычно, подготовке самолета".

Пассажиры, которые должны были лететь этим самолетом, сообщили ANI, что им предоставили мало информации о причине отмены и вариантах компенсации.

"Я собирался лететь в Гатвик, Лондон, рейсом Air India в 13:00, но только что узнал, что рейс отменен. Члены экипажа не смогли назвать причину отмены рейса или предоставить подробную информацию о возврате стоимости билета", - рассказал один из пассажиров рейса AI-159.

Представитель аэропорта сказал:

Нам сообщили, что рейс отменен из-за операционных проблем. Первоначальный рейс из Ахмедабада в Лондон с кодом AI-171 возобновил работу с понедельника с новым кодом AI-159.

Изначально самолет должен был вылететь в 15:00 из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Ахмедабаде в индийском штате Гуджарат. Однако позже на сайте Air India было подтверждено, что рейс AI-159 в Лондон-Гатвик отменили.

В другом инциденте рейс Air India AI180 из Сан-Франциско в Мумбаи через Калькутту столкнулся с технической проблемой в левом двигателе после приземления в Калькутте. Пассажирам предложили покинуть самолет в целях безопасности, и задержка продлилась более четырех часов.

Крушение самолета в Индии – главные новости

В Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад 12 июня разбился самолет. На момент катастрофы на борту находилось 242 пассажира и членов экипажа. Единственным выжившим оказался британец Вишвашкумар Рамеш, который сидел на месте 11А. Это была первая катастрофа Dreamliner со смертельным исходом.

Авиационные эксперты считают, что после взлета самолета закрылки не были правильно развернуты. Судя по первоначальному анализу видеозаписей, закрылки, по-видимому, оставались в сложенном положении.

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