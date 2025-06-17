Кремль компенсирует потерю нефтегазовых доходов за счет россиян.

Тарифы на электроэнергию в России с 1 июля вырастут на 13% из-за необходимости дополнительных расходов на войну на фоне падения доходов и роста дефицита бюджета, сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Отмечается, что рост тарифов - один из способов, которым "кремль перекладывает расходы на содержание военной машины на плечи обычных граждан". И это будет иметь отсроченные во времени последствия для них.

"В перспективе их (граждан России) ожидает подорожание товаров и услуг, снижение покупательной способности, рост долговой нагрузки", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В Центре напомнили, что в захваченных районах Донецкой области с 1 июля оккупационная администрация также повышает тарифы на коммунальные услуги. Больше всего подорожает водоснабжение - на 31%. Оккупанты объясняют это необходимостью "обеспечения повседневного комфорта жителей Донбасса".

А во временно оккупированных городах Запорожской области оккупационная администрация, по данным ЦПД, в очередной раз повысила тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, в оккупированном Бердянске по сравнению с тарифами 2023 года стоимость проезда за наличные выросла уже вдвое.

Цены на нефть и бюджет России

Из-за падения нефтегазовых доходов и роста дефицита бюджета, Россия ищет дополнительные ресурсы на войну с Украиной. Для этого, в частности, предлагается изменить бюджетное правило и установить, что нефтяники должны перечислять в Фонд национального благосостояния, который тратится на войну, излишки доходов, в случае, если стоимость нефти превысит 50 долларов за баррель (сейчас 60 долларов).

Падение мировых цен на нефть привело к снижению стоимости самого популярного российского сырья марки Urals - до 50 долларов за баррель, однако с ростом стоимости нефти из-за ирано-израильской войны, дорожает и российское "черное золото".

Вас также могут заинтересовать новости: