Карпаты ждут украинцев этим летом / фото Марина Григоренко

Когда мы начинаем планировать отпуск в Украинских Карпатах, в первую очередь на ум приходят самые популярные горные курорты, такие как Буковель или Яремче. И, действительно, эти места являются довольно комфортными, с хорошей инфраструктурой и широким предложением досуга. Но это также означает повышенный ажиотаж и высокие цены.

УНИАН.Туризм расскажет о других местах для отдыха в Карпатах, где также можно хорошо отдохнуть, но среди меньшего количества туристов и по более приятным ценам. При этом основной упор мы решили сделать именно на места для спокойного отдыха, которые подойдут всем категориями отдыхающих – и семьям с детьми, и активным туристам, и маломобильным украинцам.

Пилипец  хайкинг и экскурсии

Зимой горнолыжный курорт Пилипец в Закарпатской области привлекает любителей покататься на лыжах и сноубодах, а летом становится идеальным местом для любителей пеших походов в горы. Именно в окрестностях этого поселка расположен Боржавский горный массив – с несколькими вершинами (главная из них Гемба высотой 1491 метр), которые можно преодолеть в спокойном темпе, скорее наслаждаясь видами, чем устраивая себе сложное испытание на прочность. Соответственно, здесь смогут подняться и семьи с детьми, и люди старшего возраста, и туристы без специальной спортивной подготовки.

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В то же время, поскольку Пилипец – довольно развитый в туристическом плане населенный пункт, там есть неплохая инфраструктура: отели и частные усадьбы на любой вкус и бюджет (даже на конец июня на популярных платформах по бронированию жилья еще доступны около 20 вариантов по цене от 700 гривень за бюджетный двухместный номер).

Виды с вершины Гембы / фото Марина Григоренко

Также из Пилипца местные бизнесмены организуют немало интересных экскурсий по окрестностям, но если вы приехали на личном авто, то можете добраться туда самостоятельно – например, на озеро Синевир или в Берегово.

Главный минус – отсутствие железной дороги. Если нет возможности или желания добираться собственным ходом, лучше всего ехать через соседний город Воловец. Сам по себе он также предлагает очень красивые пейзажи и является довольно уютным, но в нем гораздо хуже развита туристическая инфраструктура и он больше, поэтому это не лучший вариант для тех, кто ищет отдыха в карпатском селе.

Славское релакс и походы в горы

Этот поселок во Львовской области также будет отличным вариантом для туристов, которые стремятся к релаксу и неспешным относительно легким прогулкам в горах с прекрасными видами. Впрочем, в отличие от Пилипца, сюда можно доехать прямым поездом из столицы, и это будет быстрее, чем до более отдаленных карпатских направлений на Ивано-Франковщине или Закарпатье.

При этом Славское начало активно развиваться как туристическое направление еще до пандемии коронавируса, поэтому там есть довольно неплохая инфраструктура – от отелей, кафе и приличных магазинов до прогулочной набережной, подъемников и промаркированных пешеходных маршрутов.

Пейзажи в Славском / фото Марина Григоренко

Сейчас на конец июня в Славском еще доступны около 50 вариантов размещения по цене от 700 гривень в двухместном номере эконом-класса в частной усадьбе или на базе отдыха. В то же время цены на номера в хороших отелях стартуют от 3000 тысяч гривень за ночь в номере на двоих.

Сколе – в поисках спокойствия

Всего в часе езды поездом или электричкой от Славского, чуть ближе ко Львову, в самом сердце Сколевских Бескидов спрятался уютный городок Сколе (и туда тоже ходит прямой поезд). Впрочем, в отличие от своего соседа этот город довольно долго не развивал свой туристический потенциал, оставаясь скорее убежищем для знатоков. Однако в последнее время местные власти взялись активно исправлять ситуацию, чтобы привлечь больше отдыхающих.

Само Сколе, как и Славское, расположено на реке Опир, на берегах которой очень приятно отдыхать. Также оттуда проложено несколько интересных маршрутов по нацпарку "Сколевские Бескиды", а также можно подняться на гору Парашка – самую высокую вершину региона.

Уют в Сколе / фото Марина Григоренко

Собственно, из главных преимуществ Сколе – отсутствие шумных туристов, присущих более популярным курортным поселкам. Здесь можно спокойно прогуливаться по окрестностям, любоваться видами (город расположен в долине и окружен горами со всех сторон) – и никто не будет вмешиваться в ваше личное пространство.

Ну а любителей архитектуры может заинтересовать Дворец Гредлей в стиле необарокко с небольшим парком середины 19 века. В 2020 году его взялись восстанавливать после многих лет упадка, однако, вероятно, война несколько вмешалась в эти планы.

Дворец Гредлей в Сколе / фото Марина Григоренко

Что касается жилья, то на конец июня в Сколе доступны лишь несколько вариантов размещения, и в основном это комнаты в частных усадьбах – по цене от 700 гривень за простенький двухместный номер.

Сходница скалы и история

Самый молодой оздоровительный курорт Украины расположен в Прикарпатье, поэтому не стоит здесь ожидать крутых горных вершин. И, тем не менее, местные горы также предлагают прекрасные пейзажи и подходят для прогулок всем категориям отдыхающих.

Пейзажи в Сходнице / фото Марина Григоренко

При этом в Сходнице есть несколько минеральных источников, поэтому активный отдых здесь можно совместить с оздоровлением. И, в отличие от соседнего Трускавца, здесь будет спокойно и ближе к природе.

Главной изюминкой неподалеку от Сходницы является музей "Тустань" – средневековая наскальная крепость-град и таможня XII-XVI веков, где можно и к истории прикоснуться, и полюбоваться пейзажами, и просто отдохнуть на поляне.

Город-крепость Тустань / фото Марина Григоренко

Также из Сходницы можно отправиться на популярную локацию отдыха "Рыбник" на берегу реки Стрый, а также водопад Сопот и вершину Цюхов Дил.

Кроме того, неподалеку от Сходницы расположена гора Буковица, где можно отдохнуть с видом – зимой здесь работает горнолыжный спуск, а летом отсюда можно прогуляться по нескольким интересным пешеходным маршрутам.

Вид с горы Буковица / фото Марина Григоренко

На конец июня в Сходнице доступны еще около 30 вариантов размещения на любой вкус – от комнат в частных усадьбах от 1000 гривень за ночь до роскошных отелей с номерами от 6-12 тысяч гривень за ночь в двухместном номере.

Ворохта виадуки и Говерла

Этот горный поселок можно назвать чуть меньшей и более спокойной версией Яремче. Оба расположены в Ивано-Франковской области на реке Прут и до обоих можно добраться на поезде (хотя до Ворохты все же ехать дольше).

Главной гордостью Ворохты являются два виадука – меньший возле спортивной базы "Авангард" и больший через реку Прут. Последний был построен еще в конце 19 века, и он считается одним из старейших и самых длинных каменных арочных мостов Украины. И хотя сейчас он уже не используется по назначению, современная железнодорожная колея проходит совсем рядом, так что прекрасные виды вам гарантированы.

Знаменитый виадук Ворохты / Марина Григоренко

А еще Ворохта является идеальным местом для тех, кто планирует подъем на Говерлу – всего лишь в 20 километрах от поселка расположена спортивная база "Заросляк", откуда туристы чаще всего начинают восхождение на самую высокую гору Украины.

На конец июня в поселке все еще доступны около 10 вариантов размещения по цене от 800 гривень в двухместном номере.

Верховина спокойствие и музеи

С перепадами высоты 620-1250 метров, поселок Верховина (Ивано-Франковская область) считается одним из самых высоких горных населенных пунктов Украины, отсюда и название. Поэтому несложно догадаться, что здесь туристов ждут живописные пейзажи.

Пейзажи в Верховине / фото Марина Григоренко

Кроме подъема в горы для созерцания лучших пейзажей, туристы в Верховине также могут отдохнуть на реке Черный Черемош, а также посетить хату-музей из культового фильма "Тени забытых предков" и Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика.

Главный недостаток этого поселка – отсутствие железной дороги, ведь, если путешествовать не собственным автотранспортом, придется несколько часов ехать маршруткой из Ивано-Франковска или искать вариант из Яремче. Но есть и плюс в такой удаленности – это спокойствие.

Улочки Верховины / фото Марина Григоренко

На конец июня на популярных сервисах для бронирования жилья в поселке еще доступны около 15 вариантов размещения по цене от 700 гривень за ночь в скромном двухместном номере. Также можно арендовать дом на две и более спален по цене от 2700 гривен за ночь.

Мигово скрытая жемчужина

Многие украинцы, ища отдых в Карпатах, забывают, что в Черновицкой области также есть горы. Местный горнолыжный комплекс "Мигово" зимой активно принимает туристов-любителей катания по снежным склонам, а летом делает ставку на зеленый туризм и релакс в СПА.

И если в самом "Мигово" найти свободные номера на лето уже сложно, то можно попробовать подыскать себе жилье в окрестных зеленых усадьбах, например, в поселках Берегомет или Виженка. Ценовой диапазон – от 700 до 3000 тысяч гривень.

Многие туристы зря пропускают буковинские горы / фото migovo.com.ua

Буковинские горы станут отличным вариантом для тех туристов, которые ищут уединения. Но также здесь есть подводные камни в виде сложной дороги – поездом можно доехать только до Черновцов, а дальше уже придется искать трансфер. Поэтому отдых здесь больше подойдет тем, у кого есть собственное авто – тем более, что по окрестностям тоже придется как-то передвигаться.

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Если вы планируете этим летом отдохнуть в Карпатах, то, по возможности, бронировать жилье и покупать билеты на поезд стоит как можно более заблаговременно, ведь из-за большого ажиотажа ближе к дате путешествия доступных вариантов может уже не быть. При этом стоит учесть, что некоторые владельцы жилья неохотно сдают жилье на сутки, поэтому лучше искать сразу на несколько дней – и, если нет привязки к выходным, в будние дни свободных вариантов больше, а цены на них могут быть дешевле.

Марина Григоренко

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