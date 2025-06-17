Украинцы проводят уже четвертое лето в условиях войны, и, учитывая ограниченные возможности для отдыха на море в Украине и за рубежом, именно родные Карпаты стали для них самым популярным местом отпуска. УНИАН.Туризм расскажет о небанальных местах, где в этом году можно отдохнуть в горах в Украине.

Когда мы начинаем планировать отпуск в Украинских Карпатах, в первую очередь на ум приходят самые популярные горные курорты, такие как Буковель или Яремче. И, действительно, эти места являются довольно комфортными, с хорошей инфраструктурой и широким предложением досуга. Но это также означает повышенный ажиотаж и высокие цены.

УНИАН.Туризм расскажет о других местах для отдыха в Карпатах, где также можно хорошо отдохнуть, но среди меньшего количества туристов и по более приятным ценам. При этом основной упор мы решили сделать именно на места для спокойного отдыха, которые подойдут всем категориями отдыхающих – и семьям с детьми, и активным туристам, и маломобильным украинцам.

Пилипец – хайкинг и экскурсии

Зимой горнолыжный курорт Пилипец в Закарпатской области привлекает любителей покататься на лыжах и сноубодах, а летом становится идеальным местом для любителей пеших походов в горы. Именно в окрестностях этого поселка расположен Боржавский горный массив – с несколькими вершинами (главная из них Гемба высотой 1491 метр), которые можно преодолеть в спокойном темпе, скорее наслаждаясь видами, чем устраивая себе сложное испытание на прочность. Соответственно, здесь смогут подняться и семьи с детьми, и люди старшего возраста, и туристы без специальной спортивной подготовки.

Видео дня

В то же время, поскольку Пилипец – довольно развитый в туристическом плане населенный пункт, там есть неплохая инфраструктура: отели и частные усадьбы на любой вкус и бюджет (даже на конец июня на популярных платформах по бронированию жилья еще доступны около 20 вариантов по цене от 700 гривень за бюджетный двухместный номер).

Также из Пилипца местные бизнесмены организуют немало интересных экскурсий по окрестностям, но если вы приехали на личном авто, то можете добраться туда самостоятельно – например, на озеро Синевир или в Берегово.

Главный минус – отсутствие железной дороги. Если нет возможности или желания добираться собственным ходом, лучше всего ехать через соседний город Воловец. Сам по себе он также предлагает очень красивые пейзажи и является довольно уютным, но в нем гораздо хуже развита туристическая инфраструктура и он больше, поэтому это не лучший вариант для тех, кто ищет отдыха в карпатском селе.

Славское – релакс и походы в горы

Этот поселок во Львовской области также будет отличным вариантом для туристов, которые стремятся к релаксу и неспешным относительно легким прогулкам в горах с прекрасными видами. Впрочем, в отличие от Пилипца, сюда можно доехать прямым поездом из столицы, и это будет быстрее, чем до более отдаленных карпатских направлений на Ивано-Франковщине или Закарпатье.

При этом Славское начало активно развиваться как туристическое направление еще до пандемии коронавируса, поэтому там есть довольно неплохая инфраструктура – от отелей, кафе и приличных магазинов до прогулочной набережной, подъемников и промаркированных пешеходных маршрутов.

Сейчас на конец июня в Славском еще доступны около 50 вариантов размещения по цене от 700 гривень в двухместном номере эконом-класса в частной усадьбе или на базе отдыха. В то же время цены на номера в хороших отелях стартуют от 3000 тысяч гривень за ночь в номере на двоих.

Сколе – в поисках спокойствия

Всего в часе езды поездом или электричкой от Славского, чуть ближе ко Львову, в самом сердце Сколевских Бескидов спрятался уютный городок Сколе (и туда тоже ходит прямой поезд). Впрочем, в отличие от своего соседа этот город довольно долго не развивал свой туристический потенциал, оставаясь скорее убежищем для знатоков. Однако в последнее время местные власти взялись активно исправлять ситуацию, чтобы привлечь больше отдыхающих.

Само Сколе, как и Славское, расположено на реке Опир, на берегах которой очень приятно отдыхать. Также оттуда проложено несколько интересных маршрутов по нацпарку "Сколевские Бескиды", а также можно подняться на гору Парашка – самую высокую вершину региона.

Собственно, из главных преимуществ Сколе – отсутствие шумных туристов, присущих более популярным курортным поселкам. Здесь можно спокойно прогуливаться по окрестностям, любоваться видами (город расположен в долине и окружен горами со всех сторон) – и никто не будет вмешиваться в ваше личное пространство.

Ну а любителей архитектуры может заинтересовать Дворец Гредлей в стиле необарокко с небольшим парком середины 19 века. В 2020 году его взялись восстанавливать после многих лет упадка, однако, вероятно, война несколько вмешалась в эти планы.

Что касается жилья, то на конец июня в Сколе доступны лишь несколько вариантов размещения, и в основном это комнаты в частных усадьбах – по цене от 700 гривень за простенький двухместный номер.

Сходница – скалы и история

Самый молодой оздоровительный курорт Украины расположен в Прикарпатье, поэтому не стоит здесь ожидать крутых горных вершин. И, тем не менее, местные горы также предлагают прекрасные пейзажи и подходят для прогулок всем категориям отдыхающих.

При этом в Сходнице есть несколько минеральных источников, поэтому активный отдых здесь можно совместить с оздоровлением. И, в отличие от соседнего Трускавца, здесь будет спокойно и ближе к природе.

Главной изюминкой неподалеку от Сходницы является музей "Тустань" – средневековая наскальная крепость-град и таможня XII-XVI веков, где можно и к истории прикоснуться, и полюбоваться пейзажами, и просто отдохнуть на поляне.

Также из Сходницы можно отправиться на популярную локацию отдыха "Рыбник" на берегу реки Стрый, а также водопад Сопот и вершину Цюхов Дил.

Кроме того, неподалеку от Сходницы расположена гора Буковица, где можно отдохнуть с видом – зимой здесь работает горнолыжный спуск, а летом отсюда можно прогуляться по нескольким интересным пешеходным маршрутам.

На конец июня в Сходнице доступны еще около 30 вариантов размещения на любой вкус – от комнат в частных усадьбах от 1000 гривень за ночь до роскошных отелей с номерами от 6-12 тысяч гривень за ночь в двухместном номере.

Ворохта – виадуки и Говерла

Этот горный поселок можно назвать чуть меньшей и более спокойной версией Яремче. Оба расположены в Ивано-Франковской области на реке Прут и до обоих можно добраться на поезде (хотя до Ворохты все же ехать дольше).

Главной гордостью Ворохты являются два виадука – меньший возле спортивной базы "Авангард" и больший через реку Прут. Последний был построен еще в конце 19 века, и он считается одним из старейших и самых длинных каменных арочных мостов Украины. И хотя сейчас он уже не используется по назначению, современная железнодорожная колея проходит совсем рядом, так что прекрасные виды вам гарантированы.

А еще Ворохта является идеальным местом для тех, кто планирует подъем на Говерлу – всего лишь в 20 километрах от поселка расположена спортивная база "Заросляк", откуда туристы чаще всего начинают восхождение на самую высокую гору Украины.

На конец июня в поселке все еще доступны около 10 вариантов размещения по цене от 800 гривень в двухместном номере.

Верховина – спокойствие и музеи

С перепадами высоты 620-1250 метров, поселок Верховина (Ивано-Франковская область) считается одним из самых высоких горных населенных пунктов Украины, отсюда и название. Поэтому несложно догадаться, что здесь туристов ждут живописные пейзажи.

Кроме подъема в горы для созерцания лучших пейзажей, туристы в Верховине также могут отдохнуть на реке Черный Черемош, а также посетить хату-музей из культового фильма "Тени забытых предков" и Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика.

Главный недостаток этого поселка – отсутствие железной дороги, ведь, если путешествовать не собственным автотранспортом, придется несколько часов ехать маршруткой из Ивано-Франковска или искать вариант из Яремче. Но есть и плюс в такой удаленности – это спокойствие.

На конец июня на популярных сервисах для бронирования жилья в поселке еще доступны около 15 вариантов размещения по цене от 700 гривень за ночь в скромном двухместном номере. Также можно арендовать дом на две и более спален по цене от 2700 гривен за ночь.

Мигово – скрытая жемчужина

Многие украинцы, ища отдых в Карпатах, забывают, что в Черновицкой области также есть горы. Местный горнолыжный комплекс "Мигово" зимой активно принимает туристов-любителей катания по снежным склонам, а летом делает ставку на зеленый туризм и релакс в СПА.

И если в самом "Мигово" найти свободные номера на лето уже сложно, то можно попробовать подыскать себе жилье в окрестных зеленых усадьбах, например, в поселках Берегомет или Виженка. Ценовой диапазон – от 700 до 3000 тысяч гривень.

Буковинские горы станут отличным вариантом для тех туристов, которые ищут уединения. Но также здесь есть подводные камни в виде сложной дороги – поездом можно доехать только до Черновцов, а дальше уже придется искать трансфер. Поэтому отдых здесь больше подойдет тем, у кого есть собственное авто – тем более, что по окрестностям тоже придется как-то передвигаться.

***

Если вы планируете этим летом отдохнуть в Карпатах, то, по возможности, бронировать жилье и покупать билеты на поезд стоит как можно более заблаговременно, ведь из-за большого ажиотажа ближе к дате путешествия доступных вариантов может уже не быть. При этом стоит учесть, что некоторые владельцы жилья неохотно сдают жилье на сутки, поэтому лучше искать сразу на несколько дней – и, если нет привязки к выходным, в будние дни свободных вариантов больше, а цены на них могут быть дешевле.

Марина Григоренко

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.