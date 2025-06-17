По словам Железняка, это может произойти уже на следующей пленарной неделе.

Верховной Раде Украины "придется назначить нового Дениса Шмыгаля". Возглавить правительство может первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса".

"Отставка Шмыгаля будет. Когда будет - на следующей пленарной неделе", - заявил он, отвечая на вопрос о вероятности отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Железняк добавил, что правительство Шмыгаля "все больше и больше теряет поддержку", и выразил мнение, что под этой инициативой будет много подписей депутатов.

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"По моей информации, на выходных решение принято. То есть Шмыгаля увольняют. Не то, чтобы это было, как всегда, окончательно. Давайте говорить откровенно - каждый год мы увольняем Шмыгаля... Всегда июнь-июль - это мы увольняем Шмыгаля, август-сентябрь - это Шмыгалю назначают новых министров и под лозунгом "Шмыгаль - форевер" дальше продолжает работать правительство", - сказал парламентарий.

В то же время, на этот раз, считает он, на этот раз ситуация будет иная и "нам придется назначить нового Шмыгаля". "Из перечня кандидатов - их было четверо. Это была Юлия Свириденко, это был Михаил Федоров, это был Алексей Кулеба и это был Алексей Чернышов", - отметил Железняк.

По его словам, Юлия Свириденко, "очевидно, осталась единственным кандидатом".

"Поэтому, поскольку других кандидатов на нового Шмыгаля нет, поэтому Свириденко будет новым Шмыгалем", - сказал нардеп.

В Раде назначили нового генпрокурора - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Руслана Кравченко, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, на должность генерального прокурора Украины.

За его кандидатуру проголосовали 273 народных депутата. До избрания генпрокурором Кравченко возглавлял Государственную налоговую службу.

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