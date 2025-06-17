Ученые узнали, как хищники переносят смертельные вирусы от летучих мышей человеку

Новую цепочку передачи вирусов от летучих мышей человеку через хищников обнаружили в Уганде.

В Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде ученые долго наблюдали за пещерой, где обитает колония египетских крыланов, - вид летучих мышей. Они увидели, что разные виды хищников охотятся на крыланов прямо в пещере. А это значит, что вирусы и болезни, переносчиками которых являются летучие мыши, передаются зверям, а уже через них – людям. Большую статью о наблюдениях зоологов в Уганде опубликовало The New York Times.

В статье отмечается, что снятое зоологами видео дает много визуальных подтверждений того, что разные млекопитающие и птицы тесно контактируют с летучими мышами. Это значит, что у вирусов есть множество возможностей перенестись на новые виды.

На видео, снятом биологом из Уганды Боско Атукватсе, попали 13 различных хищников, которые охотились на крыланов в их пещере. Среди них было крупнопятнистые генетты, африканские циветты, африканские орлы-рыболовы, африканские скальные питоны, обезьяны Л'Хоеста и бабуины.

Видео дня

"Удивительно, сколько животных приходят есть летучих мышей в этом конкретном месте. По сути, это бесплатная еда для всех в этом районе", - прокомментировал свое видео Атукватсе.

Египетские крыланы – это фактически резервуар многих вирусов. В том числе смертельного для человека вируса Марбурга. Этот вирус, как и многие другие, может перейти напрямую к человеку от летучей мыши. Однако, некоторые другие вирусы становятся угрозой для человека только после попадания в тело другого живого существа, где проходит процесс мутации. Такими промежуточными хозяевами как раз и могут стать хищники, которые питаются крыланами.

Теперь ученым предстоит выяснить, как потенциальные вирусы действуют на хищников. При этом особенно внимательно они планируют наблюдать за бабуинами, которые являются восприимчивыми к заражению. Не исключено, что часть популяции будет заражена вирусом Марбурга и, возможно, погибнет.

Как летучие мыши переносят коронавирус

Напомним, что в начале года в Бразилии у летучих мышей обнаружили новый вид коронавируса. Этот подвид вируса похож на штамм Mers-CoV, который выделили в 2012 году в Саудовской Аравии. За эти годы от Mers-CoV умерли 850 человек. Ученые отметили, что летучие мыши должны быть под постоянным эпидемиологическим наблюдением, поскольку являются резервуаром многого вида вирусов.

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