Анонсированные для iOS 26 новомодные функции доступны на смартфонах Pixel уже многие годы.

Google продолжает пассивно-агрессивно подшучивать над Apple с ее iPhone. Компания воспользовалась шумихой после WWDC 2025, чтобы вновь напомнить о собственных смартфонах Pixel, пишет Android Police.

В очередном видео из серии "Best Phones Forever" iPhone хвастается новыми функциями, которые появились в iOS 26, на что смартфон Google отвечает, что все это он умеет уже давно.

Под раздачу попали такие нововведения, как Live Translate (перевод разговоров и сообщений), Call Screening (ИИ-защита от спам звонков) и Hold Assist (ассистент по удержанию на линии). Последняя появилась в смартфонах Pixel еще в 2020 году.

Видео дня

Ближе к концу видео iPhone спрашивает Pixel: "Над чем вы работаете для Pixel 10?... просто из любопытства". Это первый раз, когда компания официально тизерит Pixel 10. Хотя реклама не намекает на скорое появление телефона, многочисленные сообщения указывают на то, что Google готовится к запуску нового поколения в середине августа.

Смартфоны линейки Google Pixel 10, хоть и останутся практически без изменений в плане дизайне, получат ряд значительных внутренних обновлений. Среди них – аналог MagSafe из iPhone, который пользователи Android ждали годам

Напомним, на WWDC 2025 компания Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют это обновление самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.

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