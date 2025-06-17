Согласно официальным заявлениям, Северная Корея направит в Россию саперов и строителей.

Северная Корея направит в Курскую область РФ тысячу саперов для разминирования территории и пять тысяч военных строителей для восстановления инфраструктуры, сообщил секретарь Совета безопасности РФ, экс-министр обороны Сергей Шойгу. О втором за последние две недели визите Шойгу в КНДР пишут Reuters и российские медиа.

По словам секретаря Совбеза, находящегося в Северной Корее, он выполняет "специальные поручения" президента Владимира Путина. После переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном он рассказал, что тот снова направит на Курщину своих военных, правда, на этот раз саперов и строителей.

"Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов", - отметил Шойгу.

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Также, по его словам, руководители России и КНДР "приняли решение об увековечении подвига солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях".

Отношения России и КНДР: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, во время недавнего визита Шойгу в Северную Корею Ким Чен Ын пообещал России "безоговорочную поддержку" в войне против Украины. Также Ким подчеркивал, что Северная Корея будет ответственно придерживаться положений договора между двумя странами, который был подписан во время визита Путина в Пхеньян в прошлом году. Он содержит пакт о взаимной обороне, предусматривающий немедленную военную помощь в случае вооруженной агрессии против одной из сторон.

Войска КНДР помогали РФ во время наступления в Курской области. По данным британской разведки, Корейская Народно-Демократическая Республика могла потерять более шести тысяч своих военнослужащих на войне с Украиной. "Общие потери составляют более половины от примерно 11 000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области. Отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что КНДР впоследствии перебросила в Курск ограниченное количество дополнительных войск", - говорилось в отчете ведомства.

Также недавно стало известно, что после пятилетнего перерыва РФ снова запускает прямой поезд в КНДР. Россия возобновляет движение по маршрутам "Москва - Пхеньян" и "Хабаровск - Пхеньян". Прямое железнодорожное сообщение между столицами Российской Федерации и Северной Кореи должно заработать 17 июня, а между Хабаровском и Пхеньяном - 19 июня.

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