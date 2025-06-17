Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Руслана Кравченко, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, на должность Генерального прокурора Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
Он отметил, что за его кандидатуру проголосовало 273 народных депутата.
До избрания генпрокурором Руслан Кравченко возглавлял Государственную налоговую службу.
Руслан Кравченко - что о нем известно
Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент Украины о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
Новоизбранному Генпрокурору 35 лет. Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке Луганской области. Согласно законодательству Украины, Ген прокурором может быть гражданин Украины, достигший 35 лет.
В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буче.
С апреля 2023 года по декабрь 2024 года был председателем Киевской областной государственной администрации
В 2023 году не прошел собеседование на добропорядочность, когда подавался на должность руководителя НАБУ. В декабре 2024 года Кравченко был назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.
С октября 2024 года в Украине не было Генпрокурора. 29 октября 2024 года ВР поддержала постановление о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора. За это проголосовали 255 народных депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где речь шла о расследовании в отношении злоупотреблений по определению инвалидности прокуроров и других чиновников. После этого заседания Костин подал заявление об отставке с должности генерального прокурора.