До избрания генпрокурором Кравченко возглавлял Государственную налоговую службу.

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Руслана Кравченко, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, на должность Генерального прокурора Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что за его кандидатуру проголосовало 273 народных депутата.

До избрания генпрокурором Руслан Кравченко возглавлял Государственную налоговую службу.

Видео дня

Руслан Кравченко - что о нем известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент Украины о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Новоизбранному Генпрокурору 35 лет. Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке Луганской области. Согласно законодательству Украины, Ген прокурором может быть гражданин Украины, достигший 35 лет.

В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буче.

С апреля 2023 года по декабрь 2024 года был председателем Киевской областной государственной администрации

В 2023 году не прошел собеседование на добропорядочность, когда подавался на должность руководителя НАБУ. В декабре 2024 года Кравченко был назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

С октября 2024 года в Украине не было Генпрокурора. 29 октября 2024 года ВР поддержала постановление о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора. За это проголосовали 255 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где речь шла о расследовании в отношении злоупотреблений по определению инвалидности прокуроров и других чиновников. После этого заседания Костин подал заявление об отставке с должности генерального прокурора.

Вас также могут заинтересовать новости: