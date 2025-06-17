Цены на все напитки в скоростных поездах "Интерсити+", а также на горячие обеды на поездах дальнего следования остаются без изменений.

Государственная "Укрзализныця" с 18 июня повышает цены на ряд товаров, реализуемых в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Facebook.

"Повышение цены произойдет впервые с 2018 года, тогда как стоимость сырья, энергоносителей, логистики и, собственно, индекс инфляции (потребительских цен) демонстрировали стабильный прирост в течение всего периода", – говорится в сообщении.

Цены вырастут на:

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классический чай (с 10 грн до 20 грн);

кофейный напиток "3 в 1" и растворимый кофе;

газированную и негазированную воду.

В компании объяснили, что это повышение позволит железной дороге "по крайней мере перекрыть операционные расходы, связанные с реализацией этой продукции".

Зато цены на все напитки в скоростных поездах "Интерсити+", а также на горячие обеды в рамках пилотного проекта на поездах дальнего следования остаются без изменений.

"Укрзализныця" – последние новости

С 27 июня УЗ запустит региональный экспресс №856/855 сообщением Житомир – Киев – Житомир. Таким образом в Житомир из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с лишним.

Ранее сообщалось, что УЗ с началом сезона отпусков расширяет расписание и назначает на летний сезон ряд пассажирских поездов. Будет курсировать больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясини и Одессу.

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