Напомним, накануне артистка подтвердила, что готовится стать мамой.

Накануне украинская ведущая и актриса Леся Никитюк подтвердила, что ждет ребенка. Ее жених - 29 летний военнослужащий Дмитрий Бабчук - с юмором отреагировал, и ответ артистки не заставил себя ждать

После публикации радостной новости Бабчук прокомментировал беременность любимой, оставив под постом Леси лаконичную, но яркую реплику:

"Вау, это что, моя женщина, которая беременна первенцем?" - написал он.

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Никитюк не осталась в стороне и также ответила с долей иронии, поддержав теплый настрой в комментариях.

Леся Никитюк беременна - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, Леся Никитюк узнала о своей беременности во время съемок фильма "Песики":

"Я никому ничего не сказала и дальше себе снималась в кино, как будто ничего не случилось. У меня совершенно не было токсикоза, никаких там гормональных скачков".

Ведущая состоит в отношениях с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го артистка показала кольцо на пальце и заявила о помолвке.

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