Слова болгарской ясновидящей обеспокоили людей еще больше на фоне новостей об эскалации конфликта Израиля и Ирана.

Покойная болгарская провидица Баба Ванга, которая умерла в 1996 году, якобы предсказала новый масштабный конфликт в Европе в 2025 году. Ее слова, согласно сторонникам, звучали жутковато, пишет Metro.

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"Весной начнется война на Востоке, и будет Третья мировая", - говорила Ванга, по словам ее последователей.

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Она предупреждала, что конфликт "опустошит" население и станет точкой столкновения Запада и Востока.

На фоне войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке такие слова вызывают тревогу. Если оправдаются новые предсказания, мир может оказаться на грани глобальной катастрофы.

Однако на 2025 год Ванга предсказывала и более футуристические вещи. Среди них - открытие телепатии, прорыв в сфере чистой энергии, а также - встреча с внеземными существами во время большого спортивного мероприятия, якобы во время шоу на Супербоуле.

Интересно и то, что Ванга якобы предсказала победу Льюиса Хэмилтона в сезоне Формулы-1 2025 года - как его первый титул с Ferrari и восьмой в целом.

Баба Ванга также известна тем, что по словам ее последователей, предсказала:

теракты 11 сентября 2001 года;

избрание Барака Обамы;

авария на ЧАЭС;

смерть принцессы Дианы;

убийство Индиры Ганди.

Впрочем, не все ее предсказания сбылись. Например, она говорила о глобальной ядерной войне в 2010-х и специфическом финале ЧМ-1994, которые не состоялись.

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