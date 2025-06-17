Налоги за продажу автомобиля в сумме могут составлять от 5% до 23% от стоимости транспортного средства.

В этом году при продаже автомобиля его владелец должен уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Размер налога зависит от того, о каком транспортном средстве идет речь, количестве продаж в течение года и стоимости, указанной в договоре.

УНИАН пообщался с основателем сервиса по подбору автомобилей Motor Scout Евгением Билецким и выяснил, кто платит налог при продаже авто, от чего зависит сумма, возможно ли заплатить меньше и какие документы нужны.

Налог при продаже авто - от чего зависит сумма

Евгений Билецкий отмечает, что в случае, если человек решил продать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, и это первая продажа за год, НДФЛ не уплачивается.

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Налог на продажу второго авто за год другой - придется уплатить НДФЛ в размере 5%, а за третью и последующие - 18% от стоимости автомобиля.

"Если вы продаете в пределах календарного года один автомобиль, то он не облагается налогом, а вот второй и каждый следующий уже идет как коммерческая деятельность и облагается налогом", - говорит Евгений Билецкий.

Специалист добавляет, что доход, с которого уплачивается НДФЛ, определяют, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже среднерыночной стоимости.

Продажа первого автобуса, грузовика, прицепа, трактора или спецтехники облагается налогом на доходы в 5%, а второго и последующих - 18%.

Доход от продажи автомобиля также облагается военным сбором в размере 5%, независимо от типа транспортного средства и количества осуществленных продаж. Таким образом, военный сбор нужно платить даже в случаях, когда НДФЛ не уплачивается.

Максимальная общая налоговая нагрузка (если человек в течение года продает более трех легковых автомобилей или более двух грузовых) может достигать 23% от стоимости автомобиля.

Что касается других налогов, то эксперт добавляет, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается только при первой регистрации автомобиля.

Если автомобиль подержанный и был зарегистрирован в Украине, то пенсионный налог не уплачивается,

- добавляет Евгений Билецкий.

Он отмечает, что в случае, если налоги не были удержаны при оформлении договора, владелец автомобиля должен самостоятельно подать декларацию о доходах.

Правила следующие:

Подать декларацию нужно до первого мая следующего года после продажи;

Уплату налога нужно произвести до первого августа следующего года.

Также мы узнали, что позволит уменьшить размер налогов.

Какой налог на продажу машины - как платить меньше и какие льготы

Билецкий отмечает, что если человек продает второй автомобиль за год и более, льготы законодательством не предусмотрены. Если же автомобиль достался по наследству или является подарком, правила могут отличаться, но каждый случай индивидуален.

Уменьшить налоговую нагрузку можно за счет правильного планирования (например, перенести продажи второго и более автомобилей на следующий налоговый год) и выбора между среднерыночной и оценочной стоимостью.

В то же время, по словам специалиста, некоторые люди идут на определенные уловки.

"Многие пытаются оформлять автомобили либо по доверенности, либо заключают договор купли-продажи, а затем находят под него клиента и вписывают в него покупателя (таким образом, это якобы бывший владелец продает, а не "перекупщик")", - говорит он.

Также некоторые используют "подставных" лиц - то есть, используются паспортные данные родственников, и на них оформляют регистрацию автомобиля.

Но, в целом, по словам Билецкого, не стоит рассчитывать на то, что удастся заплатить намного меньше суммы, предусмотренной законом.

Ранее нередки были случаи, когда владельцы авто занижали стоимость своих автомобилей в договорах купли-продажи, чтобы уменьшить базу для начисления налогов, однако в 2025 году контроль за соблюдением этой нормы стал более жестким.

"Сегодня оценка автомобиля проводится жестко, в соответствии с каталогом, - говорит эксперт. - И администратор в сервисном центре, который верифицирует эти договоры и делает перерегистрацию автомобиля, не примет договор, в котором указана не рыночная цена за авто".

Продажа автомобиля не требует каких-то особых документов.

"Паспорт и идентификационный код - ничего особенного", - говорит Евгений Билецкий.

Эксперты дают продавцам транспортных средств следующие советы:

Посчитайте продажи. Если это уже вторая машина за год - нужно готовиться к более высоким налогам.

По возможности проведите оценку заранее. Для этого можно обратиться к эксперту.

Распланируйте свой бюджет.

Зная, какой и куда платить налог при продаже авто, будет проще сориентироваться в этих делах. Мы также узнали информацию о подержанных авто.

Недавно специалисты Института исследований авторынка подсчитали, что средний возраст легковых машин на внутреннем рынке составляет около 16 лет, тогда как у подержанных импортных автомобилей этот показатель составляет всего 9,6 года.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в случае с грузовыми автомобилями.

Также сообщалось, что по состоянию на май этого года самые высокие средние цены на подержанные автомобили наблюдаются в Киеве и Киевской области ($8800), Львовской области ($7800) и Закарпатской области ($7000).

Самые низкие средние цены можно увидеть в Донецкой ($2800) и Херсонской ($2800), а также в Луганской областях ($3500).

справка Евгений Билецкий Основатель и директор бюро выбора автомобилей Motor Scout Евгений Белецкий работает в автобизнесе с 2006 года. Занимался продажей новых автомобилей у дилеров, руководил автомобильным направлением в международной лизинговой компании.

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