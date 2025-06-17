В среду, 18 июня, в Киеве ожидается самый теплый день из ближайшей перспективы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью будет +15°...+16°, а днем температура повысится до +25°. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но стабильное, 746-747 миллиметров ртутного столба.
Погода 18 июня
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Тернополе 18 июня ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +13°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.
В Одессе 18 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +17°...+25°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.
В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +16°, днем +24°.