Температура в столице повысится до +25°.

В среду, 18 июня, в Киеве ожидается самый теплый день из ближайшей перспективы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет +15°...+16°, а днем температура повысится до +25°. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но стабильное, 746-747 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Тернополе 18 июня ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +13°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.

В Одессе 18 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +17°...+25°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +16°, днем +24°.

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