Каждый владелец хвостатого питомца должен понимать сигналы животного.

Если у вас есть кот или кошка, вы точно знаете, какими разнообразными могут быть игры с шерстяным любимцем. Причем, часто лучшей игрушкой животное считает ваши руки - их можно кусать, облизывать и царапать. Узнайте, что значит, если кошка пинается задними лапами и о чем это может свидетельствовать.

Почему кошки пинаются задними лапами - две причины

Каждый любитель представителей породы кошачьих знает, что устоять перед грацией и притягательностью котика невозможно - хочется его обнимать и гладить постоянно. Однако те, кто решается поиграть с котом, часто выходят из поединка с царапинами, особенно если кошка задействует все четыре лапы. И даже если вы самый лучший хозяин в мире, то все равно можете начать спрашивать у знакомых: "Почему мой кот кусает меня и пинает задними лапами?", а в ответ слышать лишь догадки. На самом деле, причин целых четыре.

Защита личных границ

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Кошки - очень гордые и самодостаточные существа, личное пространство у них обозначено четче, чем других животных и даже людей. Если кошка пинается задними лапами во время игры с вами, значит, вы сделали что-то не так - животное почувствовало угрозу. Используя свои "ноги", питомец защищается и обороняется, быстро давая понять, что вы нарушаете ее личные границы. Таким образом животное пытается или навредить потенциальному противнику, или отпугнуть его. В зависимости от характера или породы кошки пинки могут сопровождаться мяуканьем и даже шипением.

Тренировка

Молодые коты и кошки во время игры или ласк могут вдруг начать пинать хозяина задними лапами, сохраняя азарт в глазах, не переходящий в злобу. Тогда такие пинки можно трактовать как попытку животного начать тренировку - питомец улучшает координацию движений, "работает" сразу всеми лапами.

Любовь

Если вдруг кот начал вас пинать задними лапами, а передними удерживает вашу руку, это признак любви. Особенно если пинает легко, без силы, не выпуская когти. Так животное показывает, что доверяет вам, чувствует себя в безопасности, но пытается привлечь внимание. Она делится с вами энергией и настроением, правда, иногда, забываясь, может начать пинать сильнее, тогда стоит просто окончить игру, но не нужно ругать животное.

Инстинкт охотника

Несмотря на то что питомец знает, кто вы в его жизни, во время игры он может воспринимать хозяина или отдельные части его тела как добычу. Например, ваши руки вдруг станут для кошки объектом охоты, и тогда хвостатый зверь начнет крепко сжимать их передними лапами, пинать задними, выпускать когти, даже покусывать.

С одной стороны, первобытный инстинкт ясен и понятен, с другой - удары задними лапами сильнее ощущаются человеком, плюс когти на них жестче и крепче, чем на передних. И если вам не удастся высвободить свою руку, могут остаться глубокие раны, так что, лучше постоянно быть начеку и следить за поведением питомца.

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