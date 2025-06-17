Россия цинично прокомментировала массированные удары по Украине

В Минобороны РФ заявили, что якобы успешно поразили цели ракетами различного типа базирования и ударными дронами.

Министерство обороны России цинично прокомментировало массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 17 июня.

Как отметили в Минобороны страны-оккупанта, для ударов по Украине россияне применили ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники, вероятно типа Shahed.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все определенные объекты поражены", - говорится в заявлении.

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Ночная атака на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны этой ночью обезвредили 428 воздушных целей. В целом противник атаковал 472 средствами воздушного нападения, основное направление удара - Киев. Огневыми средствами сбито 239 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов), более 160 локально потеряны/подавлены РЭБ.

Как рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, российская оккупационная армия нанесла по Украине террористический удар - Киев вражеские "шахеды" окружали с разных сторон.

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