Среди спорных вопросов – доля технологического гиганта в коммерческой структуре OpenAI и доступ к ИИ-продуктами.

Разногласия между OpenAI и Microsoft по поводу будущего их партнерства в области ИИ достигли переломного момента, пишет The Wall Street Journal. Разработчики ChatGPT даже подумывают подать антимонопольную жалобу.

По данным газеты, OpenAI хочет ослабить контроль Microsoft над своими ИИ-продуктами и вычислительными ресурсами, а также перейти на коммерческие рельсы, однако для этого требуется одобрение технологического гиганта. При таком раскладе Microsoft настаивает на увеличении своей доли.

Помимо этого, Microsoft хочет получить доступ к технологиям ИИ-редактора кода Windsurf, который недавно купила OpenAI за $3 млрд. Это не устраивает разработчика ChatGPT, поскольку Windsurf конкурирует с GitHub Copilot. Еще для многих других ключевых моментов требуется согласие Microsoft, что не устраивает OpenAI.

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Если Microsoft не пойдет на уступки, то OpenAI готова в качестве "ядерного варианта" обвинить компанию в антиконкурентном поведении, рассказали источники WSJ. Речь может идти об обращении к регуляторам с просьбой изучить условия сотрудничества между компаниями на предмет нарушений антимонопольного законодательства США.

Впервые о трещине в отношениях между OpenAI и Microsoft рассказала NYT в октябре 2024 года. Первая настаивала на увеличении финансов и вычислительных ресурсов, в то время как Microsoft выражала обеспокоенность растущей зависимостью от стартапа.

Популярность ChatGPT продолжает достигать новых высот, и в марте этого года он обогнал TikTok и Instagram, став самым скачиваемым приложением в мире. За месяц его установили 46 млн раз.

Меж тем создатели ChatGPT готовятся к запуску своей соцсети. Одна из важных причин, по которой OpenAI необходима соцсеть – актуальные и живые данные пользователей, которые уже есть у Twitter и Meta и используются ими для тренировки своих моделей.

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