Государственная "Укрзализныця" с 27 июня запускает региональный экспресс №856/855 сообщением Житомир - Киев - Житомир. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.
"В Житомир из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок, с возможностью подзарядить смартфон в дороге, с качественными туалетами и достаточным местом для багажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки. Останавливаться поезд будет только в Фастове.
Электропоезд будет курсировать ежедневно по будням. С 27 июня №855 Киев - Житомир:
- отправление с начальной в 17:48;
- отправление из Фастова в 18:30;
- прибытие на конечную в 19:58.
С 30 июня №856 Житомир - Киев (с учетом ремонтных работ на участке):
- отправление с начальной в 06:18;
- отправление из Фастова в 07:49;
- прибытие на конечную в 08:44.
Продажа билетов будет происходить за 10 суток в приложении УЗ, на сайте и в кассах вокзалов.
Новые направления "Укрзализныци" - последние новости
УЗ с началом сезона отпусков расширяет расписание и назначает на летний сезон ряд пассажирских поездов. Так, будет курсировать больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясини и Одессу.
Ранее сообщалось, что компания из-за высокого спроса на направление в Карпаты назначила курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня, который будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, что позволит добраться до гор быстро и комфортно.