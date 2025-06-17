Продажа билетов будет происходить за 10 суток в приложении УЗ, на сайте и в кассах вокзалов.

Государственная "Укрзализныця" с 27 июня запускает региональный экспресс №856/855 сообщением Житомир - Киев - Житомир. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"В Житомир из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок, с возможностью подзарядить смартфон в дороге, с качественными туалетами и достаточным местом для багажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки. Останавливаться поезд будет только в Фастове.

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Электропоезд будет курсировать ежедневно по будням. С 27 июня №855 Киев - Житомир:

отправление с начальной в 17:48;

отправление из Фастова в 18:30;

прибытие на конечную в 19:58.

С 30 июня №856 Житомир - Киев (с учетом ремонтных работ на участке):

отправление с начальной в 06:18;

отправление из Фастова в 07:49;

прибытие на конечную в 08:44.

Продажа билетов будет происходить за 10 суток в приложении УЗ, на сайте и в кассах вокзалов.

Новые направления "Укрзализныци" - последние новости

УЗ с началом сезона отпусков расширяет расписание и назначает на летний сезон ряд пассажирских поездов. Так, будет курсировать больше поездов из Киева в Краматорск, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Ясини и Одессу.

Ранее сообщалось, что компания из-за высокого спроса на направление в Карпаты назначила курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев - Ясиня, который будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, что позволит добраться до гор быстро и комфортно.

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