Вселенная даст мощный толчок только этим знакам Зодиака: кого ждет удача

В списке есть Дева и Стрелец.

Марс переходит в Деву 17 июня, давая мощный импульс четырем знакам - Деве, Стрельцу, Рыбам и Близнецам. Сатурн продолжает транзит по Овну, управляемому Марсом, что делает этот период особенно перспективным: сейчас важны не только усилия, но и намерения, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Время раскрыть свой потенциал, наладить привычки и поработать над тем, что приносит радость. Главное - не гнаться за идеалом, а ценить путь.

Дева

Марс в вашем знаке активирует силу воли, фокус и инициативу. В ближайшие недели вы станете заметнее, особенно в коллективных задачах. Это хорошее время, чтобы заботиться о себе, навести порядок в режиме и заняться здоровьем. Главное - не поддаваться самокритике. Терпение, дисциплина и вера в себя помогут выйти на новый уровень.

Стрелец

Марс поднимает вас на вершину - в карьере и отношениях. Энергия поможет дисциплинировать творческий подход и навести порядок в делах. Не бойтесь пересматривать проекты и работать над качеством. Это время лидерства, роста и возможностей. Идеальный момент, чтобы навести порядок и увидеть плоды своих усилий.

Рыбы

Марс в вашем секторе партнерства требует честности, границ и зрелости. Это период роста через диалог, умение слушать и уступать. Вы становитесь независимее, учитесь видеть отношения без иллюзий. Появляется шанс улучшить финансы и укрепить личные связи, если проявите терпение и прямоту.

Близнецы

Этот транзит помогает вам активизироваться: в общении, учебе, доме. Вы получаете шанс наладить отношения с близкими и реализовать творческие идеи. Энергия Марса вдохновляет на перемены, придает драйв. Прислушайтесь к себе: чему вы готовы научиться и что стоит пересмотреть, прежде чем наступит новая фаза в сентябре.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака получат особенный подарок от судьбы до конца недели.

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