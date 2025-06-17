В ООН работают над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема ущерба.

Комбинированный ракетно-дроновый удар России по Киеву в ночь на 17 июня, вероятно, был самой смертоносной атакой на столицу за почти год. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Отмечается, что в результате российской атаки погибли не менее 14 человек. Еще 114 человек получили ранения. В ММПЧУ заявили, что команда специалистов работает над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема ущерба.

"Последняя атака произошла на фоне того, как российские вооруженные силы в течение последних недель усилили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса действия по всей стране, "засыпая" города сотнями дронов и ракет", - сказано в сообщении.

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В ММПЧУ напомнили, что подобное количество жертв среди гражданских лиц Киев понес 8 июля 2024 года. Тогда были убиты 32 человека, а еще 85 человек получили ранения.

"Власти Украины заявили, что в течение первых 17 дней июня по Украине было направлено не менее 3 340 беспилотников дальнего радиуса действия (баражующие боеприпасы и беспилотники-приманки) и 135 ракет. Вчерашняя атака стала четвертым случаем за этот месяц, когда за одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. Для сравнения, в течение июня 2024 года российские вооруженные силы применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия", - подчеркнули в ММПЧУ.

Ночной удар по Киеву - важные новости

Напомним, что в ночь на 17 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. Были зафиксированы повреждения в более чем 10 локациях столицы.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что ночью вражеские "Шахеды" окружали Киев с разных сторон. Также РФ запускали ракеты "Кинжал" Х-101 и Х-59/69.

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