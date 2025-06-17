Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов, тогда как Apple и Xiaomi утратили часть своих позиций.

Аналитики TrendForce опубликовали любопытный рейтинг смартфонных брендов – в его основе "лежат" не продажи, а объемы производства. Как выяснилось, номером один по этому показателю является Samsung.

В первом квартале 2025 года корейская компания поставила на мировой рынок 64 млн смартфонов, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это позволило Samsung захватить 22% мирового рынка, пишет SamMobile.

Расположившиеся на втором и третьем местах Apple и Xiaomi, напротив, утратили часть своих позиций – в особенности это касается корпорации из Купертино. Причиной спада аналитики называют слабый интерес к серии iPhone 16 и снижение спроса в Китае.

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В TrendForce отмечают, что успех Samsung обусловлен огромным модельным рядом флагманских и субфлагманских смартфонов, включая Galaxy S25 Edge. Также к премьере готовятся складные Galaxy 7-го поколения, производство которых началось как раз в начале года.

Кроме того, компании пришлось нарастить темпы производства, чтобы импортировать как можно больше устройств в США до того, как вступят в силу введенные командой президента Дональда Трампа торговые ограничения

Если в планах Apple ничего не изменится, новые Айфоны будут представлены в сентябре – и есть 17 причин, почему лучше подождать на iPhone 17. Тогда же выйдет iOS 26, которая станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7.

На 2025 год у Samsung запланировано еще много новинок. Летом анонсируют новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold и Flip. Также впервые в серии появится бюджетная модель. В этом году Samsung, по слухам, также выпустит первый складной смартфон с тройным экраном.

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