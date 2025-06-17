В Украине ожидается порывистый ветер, а в ряде областей еще и дождь.

В среду, 18 июня, в Украине ожидается теплая, однако ветреная погода местами с дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, большая часть Украины будет принадлежать сухой погоде, однако дожди пройдут ночью на востоке и юго-востоке, а днем и вечером местами по северу.

Наталья Диденко также предупредила о порывистом ветре, который будет дуть с северо-запада, Сканданавии.

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Погода в Киеве

В столице, по прогнозу Наталки Диденко, 18 июня без существенных осадков. Только аж завтра вечером вероятен небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, также порывистый. В течение дня среды в столице предполагается +23...+24 градуса.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине не стоит ожидать жаркой погоды - атмосферные фронты вызовут неустойчивые погодные условия. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН.

По ее словам, температурные условия в течение недели будут оставаться комфортными, местами даже несколько свежими.

Температура ночью будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, на побережье морей возможно повышение до +21. Днем столбики термометров покажут +23...+29 градусов, но в западных и северных областях 17 и 19 июня температура будет ниже - примерно +20...+25.

Уже 19 июня новый атмосферный фронт принесет дожди и грозы, однако они обойдут южные области - там осадков не предвидится.

Также Наталья Птуха отметила, что ожидается умеренный ветер северо-западного направления, с порывами до 7-12 м/с.

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