Дипломаты советуют украинцам выехать из этих двух стран в кратчайшие сроки.

Украинские дипломаты готовят эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации украинцев из Израиля и Ирана. Об этом говорится в рекомендациях Министерства иностранных дел Украины.

"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе", - отмечается в сообщении.

В то же время всех граждан Украины, которые находятся на территории этих стран, призвали сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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"Посольство Украины в Государстве Израиль и Посольство Украины в Исламской Республике Иран формируют эвакуационные списки и разрабатывают варианты эвакуации граждан", - сказано в сообщении.

Информация о возможных путях эвакуации размещена на информационных ресурсах посольств Украины в Государстве Израиль и Исламской Республике Иран.

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, безотлагательно обращайтесь в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины(https://tripadvisor.mfa.gov.ua/) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

Украинцы погибли в Израиле

Как сообщал УНИАН, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.

Эта семья была родом из Одессы. По информации украинского еврейского историка и журналиста Шимона Бримана, бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников приехали в город Бат-Ям, чтобы лечить одного из членов семьи.

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