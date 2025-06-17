Россия, которая заявляет про необходимость установить мир на Ближнем Востоке, должна начать с Украины, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Представители мировой дипломатии начали реагировать на ракетно-дроновый обстрел Киева в ночь на 17 июня. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро написал в соцсети Х, что обстрел стал очередным проявлением жестокости режима российского диктатора Владимира Путина.

"Убийственная атака в Украине со стороны режима Владимира Путина, чья жестокость и цинизм не знают границ", - написал он.

Барро также выразил соболезнования семьям погибших и поддержал французских дипломатов, которые продолжают работу в Киеве.

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Кроме того, глава МИД Франции прокоментировал публичные заявления российских деятелей про возможность мира на Ближнем востоке. По мнению французского министра, россиянам следует продолжить мирное урегулирование с Украиной.

"Кремлю, который хотел бы установить мир на Ближнем Востоке: начните с Украины", - написал он.

Как Россия разрушила жилой дом в Киеве

Напомним, что в ночь на 17 июня 2025 года Россия нанесла масштабный удар по Киеву. Применила ракеты и дроны, нанеся значительные повреждения гражданской инфраструктуре. Одна из ракет до основания разрушила подъезд жилой многоэтажки в Соломенском районе.

На месте трагедии работают спасатели, которые разбирают завалы. Из-под завалом достали тела пятерых жертв. По оценкам представителей киевской администрации, под завалами могут быть до 14 человек.

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