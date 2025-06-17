Банкир считает, что до конца года официальный курс доллара может достичь отметки 43-44 грн.

При благоприятных экономических условиях во втором полугодии в Украине могут снизиться ставки по кредитам. Речь идет о потребительских и автокредитах. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

По мнению банкира, ключевой причиной может стать возможное снижение учетной ставки Национальным банком Украины до уровня 14-14,5%.

"Снижение учетной ставки до 14-14,5% позволит банкам активнее развивать различные кредитные программы - прежде всего кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотеку и автокредиты, ведь стоимость привлеченных средств под кредитные программы снизится. Вместе с тем мы не исключаем, что снижение ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 17,5-18%, на основе которой формируется доходность большинства депозитных программ, повлияет на доходность гривневых депозитов: ставки могут снизиться в среднем на 1-1,5 п.п.", - прогнозирует банкир.

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Он также отметил, что сейчас никакие курсовые прогнозы не способны учесть текущие военные и экономические обстоятельства, как в Украине, так и в мире, поэтому к прогнозированию курсовых показателей основных валют следует относиться с определенной осторожностью.

"В течение последних месяцев валютные тренды на мировых рынках неоднократно менялись. Однако благодаря особому валютному режиму в Украине мы не видим значительных провалов или стремительного роста курса доллара. Зато курс евро будет оставаться соразмерным с мировой стоимостью этой валюты", - считает Мамедов.

По его ожиданиям, до конца года официальный курс доллара может достичь отметки 43-44 грн. То есть с июля по декабрь официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2,5-5%. В то же время эксперт исключает резкие изменения на валютном рынке.

В целом, по его мнению, главными факторами, которые будут влиять на развитие банковской сферы во втором полугодии, станут:

ожидаемое снижение инфляции до 9%;

рост ВВП страны по итогам года на 3%;

объем международной финансовой поддержки, который как и в предыдущие годы оценивается в 38-40 млрд долл.

Мамедов также отметил, что главным вызовом остается война. По его словам, во втором полугодии общество еще больше будет воспринимать ее влияние, чем инфляцию или ставки по кредитам.

Учетная ставка в Украине

В марте 2025 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, это решение было направлено на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.

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