Он пояснил, что есть грузы, которые экономически целесообразно отгружать на экспорт только в больших кораблях.

Попытки "Укрзализныци" ввести так называемые дифференцированные повышающие коэффициенты к железнодорожным тарифам фактически означает, что перевозка в порты одесского узла будет дороже, чем перевозка в Измаил.

Таким образом, "Укрзализныця" пытается искусственно выровнять условия конкуренции и вмешивается в экономику - ведь во многих случаях порты одесского узла не только более эффективны, чем дунайские речные порты, но и имеют разные технические характеристики. Об этом рассказал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак.

"Одесские порты могут принимать большие океанские корабли, а дунайские - нет. Если в этой ситуации дополнительно повысить железнодорожные тарифы к портам Большой Одессы, то что произойдет? Часть грузов перестанет ехать в порты Большой Одессы. Но эта часть не приедет в дунайские порты, потому что она вообще не будет никуда ехать - в этом просто не будет никакого экономического смысла. То есть, это такая диверсия против экономики Украины", - отметил эксперт.

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Он пояснил, что есть грузы, которые экономически целесообразно отгружать на экспорт только в больших кораблях. В случае, если тарифы на грузовые перевозки вырастут, перевозить эти виды продукции станет просто невыгодно. Таким образом, Украина получит дополнительное снижение производства на предприятиях, а "Укрзализныця" - снижение и железнодорожных перевозок как таковых, и своих доходов.

"Мы к этой инициативе относимся резко негативно. Это совершенно ненужное вмешательство государства в работу экономики и в работу рынков, которое содержит очевидные признаки злоупотребления монопольным положением. Поэтому мы решительно против и считаем, что это лишь несет вред и экономике Украины, и государственному бюджету Украины, и самой "Укрзализныце", - резюмировал эксперт.

Напомним, недавно "Укрзализныцю" обвинили в тарифных манипуляциях в направлении портов: компания начала вводить новые коэффициенты к тарифу в зависимости от того, в какой порт направляется груз. В результате крупнейший частный инвестор Украины, предприятие АрселорМиталл Кривой Рог, пригрозило "Укрзализныце" судебным иском - ведь такие изменения искусственные и безосновательные, и являются злоупотреблением монопольным положением.