Xiaomi утверждает, что создала самый мощный смартфон в мире: что о нем известно

Помимо топовой производительности, Redmi K80 Ultra обеспечит "лучшую автономность в истории Xiaomi".

Xiaomi объявила, что грядущий Redmi K80 Ultra станет первым смартфоном, который объединит флагманский чип MediaTek Dimensity 9400+ с фирменным графическим процессором Xiaomi D2. Благодаря этому девайс смог побить рекорд AnTuTu, сообщает GizmoChina.

Тесты показали, что в AnTuTu новенький флагман Xiaomi продемонстрировал впечатляющий результат в 3,24 млн баллов. Для сравнения, лидер майского рейтинга Antutu Red Magic 10S Pro+ в этом же бенчмарке набирает 2,95 млн баллов. При этом устройство, как ожидается, будет предлагаться по цене от 415 долларов.

Известно, что Xiaomi K80 Ultra будет оснащен самой большой испарительной камерой 3D IceLoop, созданной для выдерживания продолжительных игровых сессий. Кроме того, новый "движок" Fury Engine 4.0 будет обновлен с учетом не только максимальной производительности, но и энергоэффективности.

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Помимо топовой производительности, смартфон получит 6,83-дюймовый OLED-дисплей 1,5K, тройную камеру на 50 МП b аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Втю. Компания утверждает, что K80 Ultra обеспечит "лучшую автономность в истории Xiaomi".

Премьера K80 Ultra состоится до конца июня. На глобальном рынке смартфон, вероятно, выйдет спустя несколько месяцев и под другим названием – Xiaomi 15T Pro.

Ранее появился список глобальных устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.2. В списке не только смартфоны, но также планшеты.

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