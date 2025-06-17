Меган Моббс призвала усилить санкции против РФ.

Дочь специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс призвала Соединенные Штаты принять законопроект о санкциях против России. Свою реакцию на ночные обстрелы Киева российской армией в ночь на 17 июня она опубликовала в социальной сети Х.

По словам Моббс, российский диктатор Владимир Путин на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и растерянности Запада будет усиливать удары по Украине

"Еще одна ужасная ночь в Киеве. Путин будет использовать события на Ближнем Востоке, чтобы усилить свои атаки, рассчитывая на растерянность и раздробленность Запада", - отметила она.

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Также дочь Келлога призвала усилить санкции против РФ и принять меры в отношении денег, которые выделила Украине еще администрация предыдущего президента США Джо Байдена, но которые не были использованы.

"Законопроект о санкциях нужно принять на этой неделе, а затем немедленно принять меры по оставшимся 3,8 млрд долларов в PDA", - добавила Моббс.

Ночные удары по Киеву 17 июня

Как сообщал ранее УНИАН, в результате ночной массированной атаки на Киев есть погибшие и десятки раненых. Оккупанты ударили по столице и окрестностям 175 дронами и более 14 крылатыми ракетами, из них было по меньшей мере две баллистики. Под ударом в основном оказались жилые дома. В результате атаки также были повреждены общежития Киевского авиационного института.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов разрушенного дома в Киеве достали тела еще пяти погибших. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил 17 июня около 14:40, что количество жертв российской террористической атаки на столицу увеличилось. Он добавил, что спасательная операция продолжается, поисковые работы продолжаются.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, ракета прошла через все этажи вплоть до подвала дома в Соломенском районе столицы.

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