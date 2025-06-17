Эти фразы кажутся невинными, но на самом деле программируют вас на дальшнейшие неудачи.

Некоторые фразы, которые регулярно используют глубоко несчастные люди, демонстрируют ограничивающие убеждения и неизлеченные травмы. Такие фразы кажутся невинными, однако могут изменить траекторию вашей жизни и загнать в ментальную ловушку. Портал YourTango приводит 11 фраз, которые глубоко несчастные люди используют постоянно, и приводит варианты, как их лучше заменить, чтобы "перепрограммировать" себя на оптимизм.

1. "Что есть, то есть"

Это может звучать так, как будто вы просто принимаете вещи как должное, но на самом деле эта фраза сигнализирует о смирении, а не о принятии.

Было бы гораздо полезнее сказать: "Такова ситуация на данный момент. Но я открыт и с нетерпением жду того, что будет дальше".

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2. "У меня ничего не получается"

Как отмечается в статье, проговаривание таких вещей в реальность — верный способ их проявить. Это также указывает на то, что вы смирились с тем, что являетесь жертвой обстоятельств.

Чтобы изменить динамику, скажите себе: "Некоторые вещи не сработали так, как планировалось. Это были не потери, а уроки, которые помогли мне расти и учиться".

3. "В чем смысл?"

Это риторический вопрос, потому что вам совсем не любопытно. Вы в отчаянии. Альтернативным утверждением может быть: "Я уверен, что если я продолжу идти по пути, смысл откроется сам собой".

4. "Я в порядке, просто устал"

Физическая усталость может быть реальна и обоснована, но глубоко несчастные люди обычно используют ее как маску, чтобы скрыть эмоциональные проблемы, такие как грусть, одиночество, выгорание и стресс. Но бывают моменты, когда не только вашему телу, но и вашей душе нужно восстановиться.

5. "Никто меня не любит"

Несчастные люди считают совершенно невозможным, чтобы другой человек искренне их любил. Это свидетельствует о глубокой неуверенности и проблеме с доверием. Вдохновляйте себя, говоря: "Им бы повезло иметь такого друга, как я. У меня много любви, которую я могу предложить".

6. "Мне уже все равно"

Эта фраза - признак того, что вы сдались эмоционально. Прекрасная альтернативная фраза: "Мне уже причиняли боль, но с моей новой проницательностью я снова учусь быть уязвимым" — она создает надежду, а не уничтожает ее.

7. "Я знал, что это произойдет"

Как пишет YourTango, эта фраза, которая обычно звучит после того, как что-то пошло не так, становится энергией в вас, которая перетекает в следующую цель, которую вы пытаетесь достичь.

Но, возможно, осознание того, что "в прошлом я обжигался, но это новый день, и я верю в новые результаты", сработает лучше.

8. "Я недостаточно хорош"

Глубоко укоренившиеся проблемы с самооценкой являются катализатором этой фразы и сопутствующего ей мышления. Вы хронически недовольны собой и чувствуете себя недостойным.

Говорите себе по-доброму: "Я не идеален, но никто не идеален. Я достаточно хорош именно таким, какой я есть".

9. "Люди всегда тебя подведут"

По-настоящему несчастные люди могут верить, что на других людей никогда нельзя полагаться, так как они обязательно вас подведут. Они намеренно отказывают себе в значимых связях, чтобы защититься от разочарования.

Однако одна плохая ситуация не оправдывает всеобщего недоверия ко всем. Эмоциональная безопасность существует. Вам просто нужно знать, кто может ее обеспечить, а кто нет.

10. "Делай, что хочешь"

Эта фраза говорит человеку, что он победил, а вы эмоционально отстраняетесь. Проблема в том, что на самом деле вы подавлены, потому что ваш шанс на счастье прошел мимо вас.

Используйте более воодушевляющую фразу, например: "Я глубоко переживаю, но боюсь. Я бы с удовольствием об этом поговорил".

11. "Для меня слишком поздно"

Идея о том, что слишком поздно что-то делать, иллюстрирует сожаление и перспективу того, что время прошло мимо вас, и вы застряли там, где находитесь, навечно.

Самое печальное в таком утверждении то, что оно устраняет любую возможность надежды, роста или перемен. Так что скажите лучше: "Пока я дышу, есть время для счастья, перемен и исцеления".

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