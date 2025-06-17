УНИАН подготовил подборку главных новинок в кинотеатрах Украины на этой неделе.

Главной премьерой в украинских кинотеатрах на этой неделе станет постапокалиптический фильм ужасов "28 лет спустя" от Дэнни Бойла и Алекса Гарленда, который станет продолжением их культового фильма нулевых.

Также на "больших экранах" можно будет посмотреть новый мультфильм от тандема Disney/Pixar "Элио", боевик "Теневой отряд" с Омаром Си, комедийный экшн "Шпионка на свадьбе" с Ребел Уилсон и еще несколько новинок.

Обо всех новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

28 лет спустя

28 Years Later (Великобритания, США, 2025, триллер/ужасы)

События фильма происходят почти через три десятилетия после того, как опрометчивые экоактивисты выпустили на свободу страшный вирус агрессивности, превративший большую часть человечества в кровожадных зомби. Теперь те, кому удалось выжить, живут небольшими уединенными группами в условиях жесткого карантина. Одно из таких сообществ нашло пристанище на небольшом острове, соединенном с материком надежно защищенной дамбой. Когда один из членов группы вместе со своим сыном покидает остров для миссии в темное сердце материка, он открывает тайны, чудеса и ужасы, которые изменили не только инфицированных, но и других выживших.

Главные роли в фильме сыграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Скоростной поезд", "Каскадер", "Носферату"), Джоди Комер ("Байкеры", "Последняя дуэль", сериал "Убивая Еву"), Альфи Уильямс (сериал "Темные материи"), Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King's Man: Начало", "Меню"), Джек О'Коннелл ("Несломленный", "Эми Уайнхауз: Back To Black", "Грешники"), Эрин Келлиман ("Легенда о Зеленом рыцаре", сериал "Сокол и Зимний солдат"), Эмма Лейрд ("Призраки в Венеции", "Бруталист") и другие.

Снял фильм Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Пекло", "Миллионеры из трущоб", "Стив Джобс") по сценарию Алекса Гарленда (режиссер фильмов "Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов"), которые вместе также создали фильм "28 дней спустя" 2002 года. В то же время оба они не работали над второй частью трилогии "28 недель спустя" 2007 года – ее поставил испанский режиссер Хуан Карлос Фреснадильо.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Элио

Elio (США, 2025, приключения/анимация/семейный)

В центре сюжета новой анимации от Disney и Pixar – мальчик-аутсайдер с богатым воображением Элио, который случайно попадает в межпланетную организацию с представителями всех уголков галактики. Там Элио ошибочно принимают за посла Земли, к чему парнишка оказывается совершенно не готовым. Теперь он должен научиться находить общий язык с эксцентричными пришельцами, пережить опасные испытания и наконец выяснить, кто же он на самом деле.

Мультфильм снят опытной командой мультипликаторов, во главе с режиссерами-дебютантами Адрианом Молиной (сценарист "Коко", также работал над большинством громких фильмов Pixar последнего десятилетия) и Мадлен Шарафян (работала над сюжетами мультфильмов "Коко", "Я краснею", "Мысли наизнанку"), а также Доме Ши, для которой это вторая полнометражная режиссерская работа после "Я краснею" 2022 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов на основе почти 200 отзывов.

Теневой отряд

Shadow Force (США, 2025, драма/экшн)

Главные герои фильма – бывшие элитные оперативники секретной военной организации "Теневой отряд" Кира и Дэвид, которые нарушили главное правило работодателя: полюбили друг друга. Теперь они вынуждены скрываться вместе с маленьким сыном, ведь их бывшие союзники превратились в безжалостных преследователей. На них охотится элитный отряд наемников, и шансов выжить почти нет. Но есть один нюанс: Кира и Дэвид – не обычные жертвы. Они знают тактику врага, потому что сами когда-то были частью этой игры. Чтобы спасти семью, им придется использовать все свои навыки и перехитрить тех, кто привык мыслить на шаг вперед.

Главные роли в фильме сыграли Омар Си ("1+1", "Пена дней", сериал "Люпен"), Кэрри Вашингтон ("Рэй", "Джанго освобожденный", "Последний король Шотландии") и Марк Стронг ("Круэлла", франшиза "Кингсмен", сериал "Дюна: Пророчество").

Снял ленту американский режиссер Джо Карнаган ("Козырные тузы", "Команда А", "Boss Level", "Хороший, плохой, коп").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 34% одобрения от критиков, но аж 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 27 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы), а широкая аудитория – в 1,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "подавляющая неприязнь").

Шпионка на свадьбе

Bride Hard (США, Кипр, 2025, комедия/экшн)

В центре сюжета – отчаянная секретная агентка Сэм, которая никогда не смешивала работу и личное. Но теперь ей поручена сверхсложная миссия – быть подружкой на свадьбе лучшей подруги. Выйдя из зоны комфорта, Сэм едва хранит свою тайну, выступая в роли надежной подруги в день странной свадьбы. И что хуже всего, три подружки невесты оценивают каждый ее шаг. Но когда команда наемников берет в заложники состоятельных гостей, Сэм должна сделать то, на что способна только она – преодолеть всех, кто разрушает самый важный день в жизни ее лучшей подруги.

Главную фильм в ленте исполнила Ребел Уилсон ("Мошенницы", "Выпускной год", "Кролик Джоджо", франшиза "Идеальный голос").

Режиссером фильма выступил англичанин Саймон Уэст ("Воздушная тюрьма", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Механик", "Неудержимые 2").

Зеленая банда

Haut les mains (Франция, 2025, комедия/криминал)

Герои ленты называют себя современными ворами и членами тайной организации "Зеленые пантеры". Их основная задача – бороться с элитой, которая причастна к коррупционным скандалам, вредит природе и презирает женщин. Группа врывается в роскошные особняки напыщенных богачей, грабит их и передает деньги на благотворительность. На очереди новое дело, но чтобы взломать сейф, им придется нанять опытного грабителя старой школы, который действует исключительно традиционными методами, и даже не подозревает о новых трендах.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,2 из 10 баллов.

Искупление грехов

Absolution (США, 2024, боевик/криминал)

Главный герой фильма – гангстер, о котором когда-то ходили легенды, но теперь он решает оставить криминальное прошлое позади и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Чувствуя груз ошибок, он пытается уладить их и завоевать доверие, утраченное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто.

Главную роль в фильме исполнил настоящая легенда жанра Лиам Нисон (франшиза "Заложница", "Защитник", "Честный вор", "Вдовы", "Холодная месть").

Снял ленту норвежский режиссер Ханс Петтер Муланд ("Страна надежды", "Довольно хороший человек", "Холодная месть").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 55% одобрения от критиков и 32% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Онли Лав

Skinny Love (Исландия, 2024, комедия/драма/романтика)

В центре сюжета фильма – 25-летняя Эмили, бисексуальная контент-мейкер из Рейкьявика. Днем она работает в магазине пластинок, а вечером снимает взрослые видео для своих подписчиков онлайн. Эмили исследует себя, а также чувства без давления и без обязательств в открытых отношениях. Но когда ее девушка из Польши внезапно решает переехать в Исландию и предлагает эксклюзивные отношения, Эмили впервые задумывается о границах своей свободы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов на основе почти сотни голосов.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июня 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет криминальная драма "Прибрежье".

Марина Григоренко