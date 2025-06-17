Одной из главных достопримечательностей Эвбеи является пляж Каламос с удивительно чистой водой.

В то время как многие греческие острова готовятся к очередному переполненному лету с резко возросшим числом посетителей, один выделяется как идеальное место для более тихого отдыха. Об этом пишет Daily Express.

По словам аналитиков, некоторые направления стали насколько физически напряженными, особенно на остров, где ограничены пространство, жилье и общественные услуги.

Отмечается, что остров Эвбея является вторым по величине греческим островом по площади и населению после Крита, но без орд туристов.

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"Очень хороший остров. Мы были вместе с семьей и друзьями. Мы отправились на небольшой лодке, арендованной у нас на 12 человек, не с маленькими, так как это немного далеко от Нидри, один час на лодке. Прекрасные пляжи, особенно в северной части острова", - написал один человек на Tripadvisor.

Шон Келли, соучредитель BookRetreats.com, сказал:

"Это места, которые все еще кажутся островами.Вы не стоите плечом к плечу на пляже или в очереди за столиком. Темп медленнее. Туристов меньше. И они сделали намеренный выбор, чтобы так и оставалось".

Интересно, что другие греческие острова, которые входят в число наименее многолюдных в Европе, включают Хиос, Лесбос, Лимнисланос, Икарию и Самос.

Одной из главных достопримечательностей Эвбеи является пляж Каламос с удивительно чистой водой, окруженной скалистыми горами, которые создают захватывающий вид.

"Я люблю Каламос за море, еду, роскошь ничего не делать, потому что все это рядом с тобой и без машины", - написал человек в Tripadvisor.

Отмечается, что термальные источники - еще одна популярная достопримечательность острова, их целебные воды привлекают путешественников уже 3000 лет.

Восхищенный турист сказал:

"Идеально. Рекомендую. Это одно из лучших впечатлений, которые я пережил. Полное омоложение и исцеление вместе. Мы вернемся".

Новости туризма

Форментера, самый маленький из Балеарских островов, охватывает всего 83 квадратных километров и в самом узком месте достигает едва ли 2,5 километра в ширину. Несмотря на свои размеры - 19 километров в длину и 6,5 километров в ширину - он может похвастаться нетронутыми белыми песками и бирюзовыми морями.

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