В среду, 18 июня, в Украине ожидается комфортная температура без холода и сильной жары. Только на юге страны воздух прогреется до +28°...+30°, а также столбики термометров покажут более щадящие +23°...+27°. Существенных осадков не ожидается, покапает лишь местами на северо-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
- В Тернополе 18 июня ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +13°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.
- В Одессе 18 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.
- В Херсоне в среду ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +17°...+25°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +16°, днем +24°.
18 июня - праздник, приметы
18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.