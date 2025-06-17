Рост количества сделок по покупке жилья в последнее время замедлился.

Война и неопределенное будущее заставляет украинцев откладывать решение о покупке недвижимости. Об этом сообщила директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Первин Дадашова на презентации "Отчета о финансовой стабильности".

"К сожалению, ситуация несколько ухудшилась в последнее время. Не так быстро растет количество заключенных сделок, как это было раньше. Медленно исчерпываются факторы восстановления, которые имели место в первый год после полномасштабного вторжения", - сказала она.

По ее словам, сейчас небольшую долю сделок финансирует ипотека от "еОсели". Тем не менее, этот толчок достаточно слабо влияет на общую активность на рынке недвижимости.

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"Цена аренды и доходы достаточно умеренные по украинским меркам, но это не побуждает к более активному приобретению жилья. Ведь рынок сдерживается военными рисками и неопределенностью", - сказала она и добавила, что риски функционирования самого рынка недвижимости и строительства также сдерживают его развитие.

Активность покупателей на рынке жилья

Согласно отчету НБУ, рост количества сделок по покупке жилья в последнее время замедлился. За IV квартал 2024 - I квартал 2025 года их было заключено лишь на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Отмечается, что во время полномасштабной войны быстрее росли объемы сделок по продаже жилья, которые не облагаются налогом. Речь идет о первой за год продаже жилья, которое было в собственности не менее трех лет. Такие сделки чаще заключают из-за смены места постоянного проживания, в частности миграции. Наибольшая доля всех необлагаемых сделок заключается в близких к зоне боевых действий регионах.

Средняя площадь приобретаемой квартиры остается близкой к 48 кв. м, а дома - к 70 кв. м. По-прежнему покупателей чаще интересует более старое жилье на вторичном рынке: в трех случаях из четырех покупают жилье, построенное более 15 лет назад. Жилье в "новостройках" покупают все реже, даже в крупных городах, где строительство оживленнее.

"Несмотря на позитивные потребительские настроения и устойчивое наращивание доходов, восстановление спроса на рынке недвижимости крайне медленное. Военные риски и общая неопределенность в дальнейшем сдерживают от приобретения жилья. Эффект ситуативной подпитки рынка вследствие активной внутренней миграции ослабляется. Без улучшения ожиданий безопасности или доступных механизмов страхования от военных рисков для договоров ипотеки спрос вряд ли будет заметно расти", - говорится в отчете.

Рынок жилья в Украине - последние новости

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2025 года составила 7 504 гривни. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены выросли на 3,9%.

В первом квартале 2025 года стоимость покупки жилья в Украине существенно выросла по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Так, больше всего на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры. В целом, цены на первичном рынке на квартиры повысились на 14,8%. В то время как на вторичном рынке на 9,3%.

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