В то же время сейчас россияне делают ключевой акцент на ударах "Шахедами", отметил Валерий Романенко.

Для ударов по Киеву россияне использовали кассетные боеприпасы, однако их тип пока неизвестен. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Надо еще ждать выводов пиротехников. Ведь россияне и в начинке для дронов и ракет используют различные комплекты кассетных боеприпасов. Это не только поражающие элементы. Но и в том числе и противопехотные мины, мины-сюпризы. Любые элементы, которые разбрасываются при взрыве, могут быть взрывоопасными предметами, направленными на то, что человек ими заинтересуется", - рассказал Романенко.

В то же время эксперт отметил, что сейчас Россия сделала главным средством поражения не баллистические или крылатые ракеты, а БПЛА типа "Шахед". Причиной этому является дешевизна и возможность производить беспилотники в больших количествах.

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"Мопеды, которые едва двигаются, легко обнаруживаются, с относительной небольшой частью. Но их производят за тысячи. Когда мы говорим об отражении тех же "Калибров", летело 10, 90% сбито, значит 1 долетел. Если говорим про "Шахеды", летело 500, сбито 90%, то 50 долетело. 50 машин смерти долетают. Россияне это поняли, они делают ставку на дешевое производство этих дронов. На собственное производство, это иранское и сейчас они передают технологию КНДР. Очевидно, что большинство произведенных северокорейцами "Шахедов" пойдет обратно в Россию", - добавил Романенко.

Российские удары: что надо знать

В ночь на 17 июня российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, в целом враг запустил по Украине 472 воздушные цели, среди которых 440 - дроны и 32 - ракеты различных типов.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, во время атаки по Киеву враг окружил столицу, нанося удары по городу с разных сторон. Он также отметил значительное количество "Шахедов" относительно дронов-обманок. По словам Игната. Из 440 дронов, около 280 были именно ударными.

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