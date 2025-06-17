Сезон станет финальным и будет разделен на две части.

Стриминговый сервис Netflix представил официальный трейлер второго сезона сериала "Песочный человек" (The Sandman).

"Всем нравится хорошие истории, но каждая история должна закончиться. "Песочный человек" возвращается в эпическом последнем сезоне", - говорится в описании к трейлеру.

Как известно, данный сезон станет финальным и будет разделен на две части. Премьера первой части из шести эпизодов запланирована на 3 июля, а вторая - из пяти серий - на 24 июля.

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"Воссоединение Беспредельных толкает Короля Снов Морфея на опасный путь, где судьбоносное решение делает его мишенью неутомимого мстителя", - добавили в Netflix, приоткрывая зрителю сюжет продолжения картины.

"Песочный человек" 2 сезон - трейлер

"Песочный человек" 2 сезон – что сообщалось ранее

Сериал "Песочный человек" - экранизация одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана. Первая часть сериала вышла в 2022 году.

Сюжет сериала вращается вокруг короля снов Морфея в исполнении британского актера Тома Старриджа. Проведя десятилетия в заточении в мире людей, он вынужден восстановить утраченное королевство и вернуть себе былую силу.

Второй сезон, как предполагается, должен полностью раскрыть историю Морфея. Заявлено, что она будет полна неожиданных поворотов судьбы и покажет его путь к прощению, который будет сверхсложным.

В шоу сыграют Рори О'Коннор, Фредди Фокс, Клайв Рассел, Лоуренс О'Фуаран, Энн Скелли, Дуглас Бут, Джек Глисон, Индия Мур. Режиссером второго сезона выступил Джейми Чайлдс.

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