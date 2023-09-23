Это открытие является уникальным, поскольку древесина невероятно редко остается неповрежденной так долго.

Археологи полагают, что они нашли в Африке свидетельства существования деревянного сооружения возрастом 476 тысяч лет. Если их выводы верны, то это будет самая ранняя известная деревянная конструкция, когда-либо обнаруженная.

Деревянные остатки были обнаружены в бассейне реки Каламбо в Замбии, рядом с водопадом Каламбо. Описывая результаты нового исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые пишут, что останки состоят из "двух переплетенных бревен, соединенных поперек намеренно вырезанной выемкой".

Судя по следам от каменных орудий, ясно, что это было не просто бревно упавшего дерева. Это был намеренно созданный объект, который, вероятно, служил частью конструкции, возможно, пешеходной дорожкой или приподнятой платформой, предназначенной для защиты от периодических наводнений в этом районе.

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Это открытие является уникальным, поскольку древесина невероятно редко остается неповрежденной так долго. Оставленное под воздействием стихии, дерево быстро гниет и разлагается. Однако из-за постоянно высокого уровня воды у водопада Каламбо, древесина сохранилась в относительно хорошем состоянии.

Чтобы определить возраст древесных останков, ученые из Ливерпульского университета использовали новые методы люминесцентного датирования. Примечательно, что этот метод позволяет узнать возраст объекта, определяя, когда минералы в песке, окружающем останки, подвергались воздействию солнечного света.

Этот метод определил возраст в 476 тисяч лет назад, что намного старше, чем предполагалось предыдущими методами датирования. Это задолго до того, как наш вид (Homo sapiens) вообще развился, что указывает на то, что эта структура была работой другого гоминина.

Полученные данные бросают вызов многим предположениям, которые у нас были о древних людях того времени. Во-первых, это убедительно свидетельствует о том, что люди каменного века не были строго кочевниками. У водопада Каламбо был постоянный источник воды, а также густой лес, который мог бы обеспечить их более чем достаточным количеством еды и ресурсов. Нетрудно представить, что они поселились здесь, используя лесные деревья для строительства постоянных построек, которые просуществовали в течение нескольких поколений.

Во-вторых, эти данные свидетельствуют о том, что эти древние люди были более технологически развиты, чем мы обычно думаем. Если этот лес действительно когда-то был чьим-то домом, это показывает, что у них были физические навыки, продвинутое использование инструментов и даже элемент творчества, который позволял им, так сказать, "видеть лес за деревьями".

В конечном счете, похоже, что эти древние люди, которые не были Homo Sapiens, были больше похожи на нас, чем считалось ранее.

"Эта находка изменила мое представление о наших далеких предках. Забудьте ярлык "каменный век", посмотрите, что делали эти люди: они делали из дерева что-то новое, большое. Они использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать то, чего они никогда раньше не видели, то, чего никогда раньше не существовало", - говорится в заявлении профессора Ларри Барэма, археолога из Ливерпульского университета, возглавляющего исследовательский проект "Глубокие корни человечества".

"Они изменили свое окружение, чтобы облегчить жизнь, даже если это было всего лишь созданием платформы, на которой можно было сидеть у реки и заниматься своими повседневными делами. Эти люди больше походили на нас, чем мы думали", - добавил Барэм.

Другие находки археологов

Как сообщал УНИАН, ранее ученые обнаружили на побережье Южной Африки окаменевшие следы. Вероятно, они являются старейшим свидетельством того, что древние предки человека носили обувь во время своих путешествий на большие расстояния. Эти следы могли быть образованы примерно от 70000 лет до более чем 130 тысяч лет назад.

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