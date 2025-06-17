По словам главы Китая, мир всегда движется дальше.

Глава Китая Си Цзиньпин считает, что влияние США на геополитическую ситуацию продолжает ослабевать. Об этом говорится в заявлении председателя КНР в соцсети X.

"Мир может двигаться дальше без Соединенных Штатов", - заявил Си Цзиньпин.

Глава Китая отметил, что еще 100 лет назад Британская империя доминировала в мировой торговле, владея более 20% мирового богатства. Он также напомнил, что 200 лет назад Франция господствовала на европейской арене, а ее армия внушала страх врагам.

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"400 лет назад испанская корона господствовала от Манилы до Мексики, ее сокровищницы стонали от серебра и шелка. Короли думали, что их слава будет вечной", - добавил Си Цзиньпин.

По его словам, несмотря на все прошлые успехи, каждая из этих империй была затмена. Он подчеркнул, что их власть становилась слабее, а влияние начало мигрировать.

Глава КНР добавил, что если США потеряют уважение мира, то поймут, что "мир всегда движется дальше".

Главная проблема перемирия между США и Китаем

Ранее в Reuters рассказали, почему США и Китай до сих пор не смогли наладить отношения. Одна из главных проблем заключается в экспортных ограничениях, связанных с национальной безопасностью.

В частности, Китай не взял на себя обязательства дать разрешение на экспорт некоторых редкоземельных магнитов, которые нужны поставщикам военной техники США. Вашингтон же сохраняет ограничения на экспорт в Китай передовых чипов для искусственного интеллекта.

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